Welke erotische hint wil jij je partner geven? 35 Vlamingen verklappen: “Ik wil dat je me gewoon eens néémt”

Welke erotische hint of tip zou je je partner stiekem willen geven? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 30.000 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “We krijgen vaak niet de seks die we willen. Maar gooi niet meteen met verwijten.”

Lessen voor thuis: “Het zijn vooral de vrouwen die zeggen: steek maar een tandje bij”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Heel veel Vlamingen verlangen nog naar iets in bed.

Het zijn maar een paar enkelingen die antwoorden: “Wij zeggen alles al tegen elkaar.” Veel vaker wil een van de twee partners toch graag méér van iets — vaak meer voorspel, spontaniteit, romantiek of orale seks — of eens iets helemaal anders. “Maar je merkt uit al die antwoorden vooral dat veel koppels dat niet durven te bespreken met elkaar”, zegt Uwe.

“Heel frappant als je kijkt naar de antwoorden over wederzijdse bevestiging, bijvoorbeeld. Veel vrouwen geven hun man als hint: ‘Zeg me vaker dat je me mooi of lekker vindt.’ Terwijl veel mannen hun vrouw als tip geven: ‘Besef maar meer hoe mooi of lekker je bent.’ Ze dromen in essentie van hetzelfde, en tóch lukt het die partners niet om elkaar in het midden te ontmoeten. Simpelweg omdat ze elkaar niet vertellen wat ze denken.”

Tussen de lakens verlangen we vaak nog naar eerder ‘banale’ dingen, merkt Uwe op. Meer orale of wat wildere seks, bijvoorbeeld. “Maar we schamen ons niet zelden te hard in die context en zwijgen dan maar. ‘Ben ik niet te raar als ik dat wil’, denken we. Soms speelt ook een soort van schuldgevoel mee: ‘Is het oké dat ik dat nu opeens wél weer wil?’ Opvallend ook, het zijn vooral de vrouwen die zeggen: steek maar een tandje bij. Ze willen aandacht voor hun héle lijf of meer romantiek en meer ‘opbouw’. Natuurlijk hoeft niet elke beurt een vijfgangendiner te zijn, maar koppels moeten hun idee van seks durven open te trekken en te bespreken, samen.”

“Het lijkt er dus op dat we niet allemaal de seks krijgen die we willen”, zegt Uwe. “Aan de ene kant is belangrijk: gooi niet meteen met verwijten, kijk ook eens naar wat je zélf — te weinig? — doet om te krijgen wat je wil. Aan de andere kant moet je je ook afvragen: als mijn partner me een ‘go’ geeft, krijgt hij of zij dan ook wat die wil? Stel dat een man communiceert dat hij meer seks wil en de vrouw zegt ‘oké’: waar zegt zij ja op en komt dat overeen met wat zij verlangt? Krijgt ze een ‘erop-en-eroverbeurt’ en blijft ze zelf onbevredigd? Zo kom je als koppel in een spiraal van frustratie terecht. Bespreek dat dus voor je toestemt: als ik ja zeg, waar zeg ik ja op?”

