Welke erogene zone vergeten we nog te vaak? 40 Vlamingen: “De plekjes tussen mijn tenen. Met de tong, graag”

“Welke plek op jouw lichaam mag meer aandacht krijgen?” Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (33) aan 43.000 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Ik kronkel als haar lippen zich daar vastzuigen.”

Lessen voor thuis: “Hier zitten ontzettend veel zenuwuiteinden”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Als het op erogene zones aankomt, mag je gerust creatief zijn.

Tussen de antwoorden zitten natuurlijk een paar no-brainers. Borsten, tepels, clitoris, perineum: we weten dat deze lichaamsdelen erg gevoelig zijn. Maar er zijn volgens Uwe ook een aantal zones die iets minder bekend zijn en die we nog vaak over het hoofd zien. “Uit de reacties blijkt dat deze plekjes meer aandacht mogen krijgen.”

“In je hals zitten ontzettend veel zenuwuiteinden”, vertelt Uwe. “Omdat je huid er een beetje dunner is, is dit absoluut een gevoelige plaats. Je kan er lichte druk uitoefenen door te duwen, te strelen, zachtjes te bijten, te kussen of te zuigen. Focus op de hals of beweeg vanaf het sleutelbeen naar boven. Mijn ultieme tip: varieer, want dat maakt het teasen des te interessanter.”

Ook de rug is sensueler dan je denkt. “Veel vrouwen vinden het fijn om geplaagd te worden zonder dat hun voor de hand liggende plaatsen, zoals de borsten of vagina, meteen gestimuleerd worden”, vermoedt Uwe. “Daarbij komt nog the element of surprise. Als je rug gestreeld of gemasseerd wordt, kan je niet zien wat er gebeurt. Je kan je niet meteen omdraaien, je moet de controle een beetje loslaten. En dat kan heel opwindend zijn.”

“Ik hoor vaker dat mensen tijdens het verleidingsspel graag aangeraakt worden aan hun oren. Al zal je hier niet iedereen mee kunnen plezieren”, gelooft Uwe. “De uitleg is misschien een beetje poëtisch. Je oren zijn de start van een zintuig: als iemand fluistert of kreunt, gaat het geluid naar binnen via je oren. En als je nog een ander zintuig aanspreekt — de tastzin met je mond of tong, bijvoorbeeld — kan dat erg prikkelend zijn.”

“Je billen en dijen hebben ook erg veel zenuwuiteinden. Zéker langs de binnenkant. Bovendien is het een suggestieve plek: als een hand je daar aanraakt, is die onderweg naar je meest intieme zone.” Volgens Uwe is dat dus een slimme manier om het verlangen op te bouwen. “De persoon die ondergaat, denkt: ‘Wauw, wat gaat er nog gebeuren?’”

Qua stimulatie kan je opnieuw variëren, stelt Uwe. “Je kan strelen en verkennend aftasten, al hebben verschillende mensen gezegd dat hun benen af en toe een stevigere behandeling mogen krijgen, zoals een klets of een hardere knijp. Uit de reacties in mijn inbox blijkt dat veel mensen dat geil vinden.”

