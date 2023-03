Welke beautyproducten neem je het best mee op reis? Insiders tippen hun favoriet. “Dit product kan ik écht niet missen”

Trendy accessoire of levensge­vaar­lijk? Dit is waarom je best niet met opgestoken haren in de auto kruipt

Een simpel, sensueel kapsel in een-twee-drie? “Je haar opsteken is erg in”, aldus BV-kapper Jochen Vanhoudt. Ook de celebs zijn grote fan, spotten we onlangs op de Oscars. Thuis creëer je in een wip zo’n look met een haarklem of haarclip, maar die komen wel met enkele risico’s, blijkt nu. “Laat ze niet zomaar rondslingeren op de grond.”