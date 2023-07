Welk boek moet mee in de koffer? 8 leestips voor de zomer. “Een aangrijpend boek over familie”

Op een relaxte vakantie kan een goed boek niet ontbreken. Onze redactie tipt haar favoriete literaire ontdekkingen van het moment. Dankzij deze absolute pageturners waan je je meteen in een andere wereld, zo eentje met onopgeloste politiezaken, familiedrama’s of pure passie.

Producer Melanie: “Als we de lucht blijven vervuilen, voorspiegelt dit boek misschien wel onze toekomst. De vijfjarige dochter van Bea heeft een zware longaandoening door de dichte smog en moet noodgedwongen deelnemen aan een ­experiment. Bea en haar dochter gaan met een collectief van twintig mensen overleven in de wildernis.”

Terecht genomi­neerd voor de ‘Booker Prize’ Melanie

“Survival of the fittest in zijn puurste vorm. Een man die zijn voet omzwikt, wordt achtergelaten. En de relatie tussen Bea en haar dochter wordt na jaren rondzwerven dierlijker van aard. Het is pure fictie en toch doet het nadenken over je eigen luxeleven. Zijn wij, mensen, tout court nog in staat om volgens de primitieve natuurwetten te leven? Dit meeslepende boek werd in 2020 terecht genomineerd voor de ‘Booker Prize’.”

Volledig scherm Diane Cook, Nieuw Amsterdam, 23,99 euro. © rr

Beautyredactrice Sophie: “Na de dood van haar broer Barend − gevonden in zijn bed in een gloednieuw pyjamajasje (zij het zonder broek) te midden van stapels porno − baant Charlotte Mutsaers zich een weg door de chaos van zijn spullen en verleden. Resultaat van die zoektocht is dit eigenzinnige boek.”

Het komt voor in de beste families Sophie

“Een kwetsbare poging om haar broer te begrijpen, die uiteindelijk eindigt in een gelaagd zelfportret (en een heuse mediarel, maar dat moet je vooral even zelf ­opzoeken). Wat is feit en wat is fictie? Als lezer heb je er het raden naar. Wat wel vaststaat, is dat ‘Harnas van Hansaplast’ een aangrijpend boek is over familie. Nu eens grappig, dan weer pijnlijk, maar altijd herkenbaar en ontroerend.”

Volledig scherm Charlotte Mutsaers, Das Mag Uitgevers, 20,99 euro. © RV

Grafisch vormgever Sofie: “Kudo’s voor deze pageturner vol onverwachte twists. Thrillerauteur Thomas Olde Heuvelt neemt ons mee naar Lock Haven, waar de bewoners van Bird Street een pact hebben gesloten met de duivel, voor hen ‘De Accountant’. Elf maanden zijn ze perfect gelukkig, maar in november breken de Donkerder Dagen aan en keert het geluk zich tegen hen.”

De prijs van geluk Sophie

“Als lezer kruipen we in de hoofden van het gezin Lewis da Silva: vader Ralph, moeder Luana, de 15-jarige dochter Kaila en de 10-jarige zoon Django. De vader grijpt weer naar de fles, de moeder is overbezorgd, de puber depressief en de tienjarige zoon beseft al te goed wat er zich in de bossen afspeelt. Door al het onheil gaat het pijlsnel bergaf met elk van hen. Met onderwerpen als euthanasie, zelfmoord en bipolaire stoornis is het een fictief verhaal dat blijft nazinderen.”

Volledig scherm Thomas Olde Heuvelt, Boekerij 22,99 euro. © rr

Redacteur Chloë: “Journaliste Katrin Swartenbroux (De Morgen) schrijft op een manier die me weet te versieren. In haar non-fictieboek over twintigers en dertigers beschrijft ze hoe hun realiteit anders is dan werd voorgespiegeld. Door de passage over de huizenmarkt tuurde ik bang voor me uit.”

Wat is er aan de hand met de wereld? Chloë

“Is het echt zo erg gesteld? Dit boek rijft inzichten over worklife en liefdesleven aan elkaar en leest als een trein. De conclusies raken velen, bewijst de gelijknamige podcast. Ik lees en luister graag naar Swartenbroux’ zelfrelativering, waardoor je denkt: oef, het is zó slecht nog niet.”

Volledig scherm Over mijlpalen, maakbaarheid en de millennial mindfuck, Katrin Swartenbroux, Overamstel Uitgevers, 21,99 euro © Overamstel Uitgevers

Isabelle, chef NINA: “Van het Britse schrijversechtpaar Nicci Gerrard en Sean French − samen Nicci French − lees ik álles sinds ik hen ooit heb geïnterviewd. Een lief koppel dat bloedstollende thrillers neerpent. Ook in hun recentste hebben ze me weer meteen bij mijn nekvel.”

Mysterieus en tenenkrom­mend Isabelle

“Op een groot feest voor haar man Alec is Charlotte de grote afwezige. Etty en haar broers begrijpen er niets van. In de loop van het boek raken oude en nieuwe politiezaken verstrengeld. Wanneer jaren later vader Alec naar een verpleegtehuis moet, maken de kinderen het ouderlijke huis leeg. Hun moeder is nog altijd verdwenen...”

Volledig scherm Nicci French, Ambo|Anthos, 22,99 euro. © RV

Grafisch vormgever Yentl: “Waarom de waanzin het verstand versloeg, begreep ik pas echt ná het lezen van ‘De ontdekking van de hemel’. Deze totaalroman van Harry Mulisch vertelt het verhaal van Onno en Max, twee beste vrienden die decennialang ­ludieke of shockerende gebeurtenissen meemaken. Zo worden ze beiden verliefd op Ada, die tevens ook een kind van een van beiden krijgt (van wie kan ik niet verklappen ;-)).”

Kom je zeker mee toe, met die 900 pagina’s Yentl

“Terwijl het verhaal zich afspeelt op aarde, is het hele boek eigenlijk een verslag van een engel. Hij heeft de taak om een belangrijk voorwerp dat zich tussen de mensen bevindt − ‘het testimonium’ − terug naar ‘de Chef’ (lees: God) te brengen. Dat doet hij door enkele mensen met elkaar in contact te brengen. In mijn ogen het perfecte boek om te lezen met de zon op je gezicht (en liefst op vakantie). Kom je ook zeker mee toe, met die 900 pagina’s.”

Volledig scherm Harry Mulisch, De Bezige Bij, 30,99 euro. © De Bezige Bij

Lifestyleredacteur David: “In drukke tijden vind ik afleiding in non-fictie en een goed modeboek. Dat is mijn job, maar ook mijn passie. Little Book of Versace schetst de bijzonder woelige geschiedenis van het roemrijke Italiaanse modehuis dat dit jaar zijn 45ste verjaardag viert. Gianni Versace ontketent een revolutie met zijn sexy en bevrijdende outfits voor vrouwen én mannen.”

Niet al goud wat blinkt David

“Hij was de man die straatmadeliefjes als muzen zag, supermodellen groot heeft gemaakt, superhecht was met Lady Di en in 1997 vermoord werd. Aan zijn zus Donatella om het luxehuis te redden. Een emotioneel wrak met een drugsverslaving. Naast high fashion ook high drama.”

Volledig scherm Laia Farran Graves, Kosmos Uitgevers, 18,99 euro. © rr

Eindredacteur Geertrui: “Helaas klinkt deze leuze nu holler dan in mijn jeugd, toen ik kennismaakte met de WO II-verhalen van mijn grootouders. Schrijfster Rita Vrancken duikt ook haar familiegeschiedenis in. In het beklijvende ‘Ge wint geen oorlog zonder verzet’ brengt ze fragmentarisch het verhaal van haar grootvader Raymond, stiefgrootvader Gustaaf, grootmoeder Rosa, vader Marcel en zichzelf.”

Zo raak, zo klein, dat het groots wordt Geertrui

“In het concentratiekamp van Buchenwald belooft Gustaaf om voor het gezin van Raymond te zorgen, mocht hij het niet halen. Vrancken vertelt het zo raak, zo klein, dat het groots wordt. Een verhaal over hoe oorlog de levens van onschuldige burgers voorgoed verandert.”

Volledig scherm RJJ Vrancken, Uitgeverij EPO, 29,90 euro. © RV

