1. Huwelijksperikelen van Stany Crets

Stany Crets kan naast acteur en theatermaker ook schrijver aan zijn cv toevoegen. Oud Papier is een spitante (niet-autobiografische!) roman over een uitgeblust koppel dat elkaars geheimen en leugens ontdekt. Een verrassend debuut.

Het tragikomisch boek koop je hier. 22,99 euro, van Uitgeverij Horizon.

2. Spoken verjagen op het witte doek

Halloween is voorbij, maar griezelen is van alle tijden. Zeker in de bioscoop. Op dit moment zijn er in onze zalen zelfs twee films te zien die schatplichtig zijn aan de onverwoestbare filmklassieker Ghostbusters – de ene al wat meer dan de andere. En in beide stelen kinderen de show.

Eerst even wat gezond chauvinisme. De Gebroeders Schimm, een geestige griezelfilm van de broers Michael en Andrew Van Ostade, gaat over een bende spokenjagers die de strijd aangaan met het engste creatuur uit hun loopbaan. Ze krijgen daarbij hulp van het pientere meisje Lilith (schitterend gespeeld door Eva Luna Van Hijfte). Ook Sven De Ridder, Tine Embrechts, Joke Emmers en Jan Verheyen maken hun opwachting. Ga hem snel zien, voor hij uit de bioscoop verdwijnt.

Net gereleaset is Ghostbusters: Afterlife. De sequel van de iconische Hollywoodklassieker verzamelt de oude garde maar zet vooral een nieuwe en piepjonge generatie geestenjagers op de voorgrond. 20 november is het Internationale Dag van de Rechten van het kind. Perfect kijkvoer dus!

Nu te zien in de bioscoop.

3. Warm weerzien

Het langverwachte album 30 van Adele is net gelost en het is een bommetje. Het einde van haar huwelijk leverde de inspiratie. Scheiden doet lijden, maar bij de Britse superster bracht het ook een onwezenlijke schoonheid voort.

4. Eerbetoon aan Will Tura

Welke superster-dj leerde de keizer van het Vlaamse lied Engels? En wat is zijn link met Daft Punk? Je komt het allemaal te weten in de theatershow Belpop Bonanza Tura Special van Jan Delvaux en Jimmy Dewit (DJ Bobby Ewing). Met de goedkeuring van Will Tura himself.

Data en tickets vind je via belpopbonanza.be.

5. Op uitkijk

Uitwaaien aan zee met een plus. Dat doe je op Strand Vosseslag in De Haan, op de kleurrijke vuurtoren van Guillaume Bijl. De Belgische beeldend kunstenaar, die over de hele wereld succes oogst met zijn ruimtelijk werk, plantte er de surrealistische blikvanger in het duinenlandschap neer. De beloning is een prachtig uitzicht op de Noordzee.

Meer informatie vind je op dekust.be en op dehaan.be.

