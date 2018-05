Wees on trend met kunstzinnige hakken Liesbeth De Corte

13 mei 2018

12u49 1 Nina Sneakers zijn nog nooit zo populair geweest als nu, waardoor hakken des te meer hun best moeten doen om op te vallen. Het resultaat: kunstzinnige hakken zijn bezig aan een opmars.

Volledig nieuw is de trend niet. Denk maar aan Jimmy Choo – met de houten hakken voor de resort collectie uit 2015 – of de sandalen van Saint Laurent met het iconische YSL logo onder. Maar ondertussen zijn die kunstzinnige hakken wat subtieler en minimalistischer geworden, én zien we ze ook steeds vaker opduiken.

Een van de voortrekkers van deze trend is zonder twijfel Simon Porte Jacquemus, de chérie van de Parijse modescene. In zijn lente-zomer 2018 collectie, die de naam La Bomba meekreeg, zien we heel wat schoenen die recht uit een schilderij van Picasso lijken te komen. Nog zo’n mooi voorbeeld: de statement shoes van de Koreaanse Rejina Pyo, die momenteel in Londen vertoeft.

Jacquemus, € 504, te koop via Farfetch.

Jacquemus, € 587, te koop via Farfetch.

Rejina Pyo, € 560, te koop via Net-a-Porter.

Rejina Pyo, € 595, te koop via Net-a-Porter.

Een ding is dus duidelijk. Wie deze zomer z’n beste beentje (of voetje) wil voorzetten, heeft keuze genoeg tussen al het architecturaal, arty farty schoeisel. Je hebt heel wat duurdere exemplaren, onder meer van Loewe, JW Anderson of Neous. Maar sommigen zijn wat vriendelijker voor je portefeuille. Zoals dat wel vaker gebeurt, laten goedkopere kledingketens als Zara, Mango of & Other Stories zich losjes baseren op wat designers op de catwalk doen. Wij zochten enkele exemplaren bij elkaar die nu te shoppen zijn.

JW Anderson, € 880, te koop via Net-a-Porter.

LOEWE, € 690, te koop via Net-a-Porter.

Neous, € 520, te koop via Net-a-Porter.

€ 69,99, te koop via de webshop van Mango.

€ 89,99, te koop via de webshop van Mango.

€ 99, te koop via de webshop van & Other Stories.

€ 39,95, te koop via de webshop van Zara.

€ 69,95, te koop via de webshop van Zara.