“Wees lief voor jezelf en laat je eens vertroetelen”: jouw horoscoop voor deze week

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

De planeten laten je deze week even met rust, waardoor je je ontspannen voelt. Je kunt letterlijk en figuurlijk op adem komen! Gun jezelf dat ook. Plan niet meteen je week vol, en leef dag per dag. Kijk waar je zin in hebt en ga dat doen. Dat helpt je alles uit deze week te halen, ten behoeve van jezelf.

Stier 22-4 t/m 21-5

Met planeten Jupiter en Neptunus aan je zijde en planeet Uranus in je teken, verloopt de week voorspoedig op meerdere fronten. Zo ontwikkelen situaties zich zoals jij het graag ziet of krijg je een toffe kans aangeboden. Op financieel vlak ziet het er eveneens prima uit, je kunt je absoluut een extraatje permitteren. Geniet van je successen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Het kost je deze week soms moeite om positief te blijven, Tweelingen. Vooral gebeurtenissen in de wereld kunnen je flink beangstigen. Het is goed om er met andere mensen over te praten en meer naar je gevoel te luisteren. Heb je het idee dat er iets niet klopt, onderzoek het dan. Op die manier stel je jezelf gerust.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

De week verloopt vlotjes voor je en heeft een aantal toffe zaken voor je in petto. Ben je single dan kun je on- of offline iemand tegen het aantrekkelijke lijf lopen. Heb je plannen met je lief of vriendinnen, dan pakt dat supergoed uit. Het wordt heel tof en gezellig. Daarnaast haal je veel voldoening uit je job of studie.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Geef je over aan een relaxte week, Leeuw. Je krijgt nu de kans om het rustig aan te doen en tijd te besteden aan mensen en activiteiten die je leuk vindt. Spreek af met die vriend(in) die je allang niet meer gezien hebt of doe iets romantisch met je lief. Ook sporten of bewegen is een goed plan.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Besteed aandacht aan jezelf en je gezondheid deze week, Maagd. Eigenlijk kun je er niet omheen. Je voelt je uitgeblust of je motivatie is gekelderd naar een historisch dieptepunt. Je kunt gewoon niet op dezelfde manier verder gaan. Pak allereerst je rust en word je bewust van hoe je momenteel in het leven staat. Dan kun je eventueel veranderingen doorvoeren.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Dit wordt een prima week om orde op zaken te stellen, Weegschaal. Klusjes op te pakken die zijn blijven liggen of achterstallig onderhoud te doen. Misschien niet het tofste om te doen, alleen heb je er wel superveel aan. Zo haal je het een en ander in en dan kun je daarna weer met een nieuw hoofdstuk beginnen.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je hebt de wind in de rug, Schorpioen. Met collega’s, vriendinnen of familie heb je een gezellige tijd en financieel zit het mee. Dat stelt je in staat iets tofs te kopen of te ondernemen. Bestel dat item waar je al heel lang naar hunkert of ga op stap met je lief. Doe er in ieder geval iets positiefs mee.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je wilt deze week meer dan je fysiek aankunt, Boogschutter. Planeten Jupiter en Neptunus liggen dwars, waardoor je helaas weinig energie tot je beschikking hebt. Negeer dit niet, daar heb je uiteindelijk alleen jezelf mee. Wees lief voor jezelf of laat iemand anders je eens ouderwets vertroetelen. Laat de boel gewoon eens de boel en doe lekker niks.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Doordat een aantal planeten je teken hebben verlaten, voel je je minder gestrest en gejaagd. Voor je gevoel heb je de boel weer onder controle en dat is fijn. Dit geldt zowel voor je job als voor je privéleven. Zorg wel dat je ruimte blijft maken voor spontane acties, anders kan het behoorlijk rigide worden allemaal.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Met vier planeten in je teken, kun je soms letterlijk de druk voelen. Je hebt het gevoel dat er ieder moment iets kan gebeuren of dat is ook daadwerkelijk zo. Het is belangrijk dat je je niet gek laat maken. Haal regelmatig diep adem en kijk wat er werkelijk aan de hand is of per sé moet gebeuren. Dat helpt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Ben je deze week jarig, dan beloven de planeten een heerlijke week. Vol positieve verrassingen en hartverwarmende berichten en bezoekjes. Hier kun je intens van genieten. Let alleen op dat je niet te royaal met je geld omgaat. Je banksaldo is op dit moment geen bodemloze put. Dat is zeker iets om rekening mee te houden.