Weekendmigraine bestaat écht: dit doe je eraan Nele Annemans

25 augustus 2018

11u07

Bron: Goed Gevoel 0 Nina Heel de week kijk je uit naar zaterdag: hét moment waarop je ein-de-lijk kan uitslapen, rustig kan ontbijten en in je peignoir in de zetel kan hangen. Maar je hoofd - lees: de kloppende, niet te verdragen pijn rond je ogen en slapen - denkt daar anders over. Tenzij je gisterenavond in de wijn vloog, is de kans groot dat je last hebt van weekendmigraine.

Wat is weekendmigraine?

Weekendmigraine is een hoofdpijn die ontstaat door een verandering in je routine. Ze kreeg de naam weekendmigraine omdat ze gewoonlijk op zaterdagmorgen opduikt bij nine-to-five-werkers die in het weekend vrij hebben.

Wat veroorzaakt weekendmigraine?

Op een vrije dag slaap je waarschijnlijk wat langer, drink je de dag ervoor wat meer alcohol, sip je op willekeurige tijdstippen aan wat cafeïne en eet je verschillende soorten voeding (dankjewel restaurantbezoekjes). Al die veranderingen van gewoonten kan migraine veroorzaken. Combineer je ze? Dan mag je er zeker van zijn dat zaterdagochtend gepaard gaat met een migraineaanval. Daarnaast komt het vaak voor dat als je je de hele week druk hebt gemaakt over het werk, je in het weekend hoofdpijn ervaart omdat je je dan eindelijk toestaat om alles even los te laten en op adem te komen.

Hoe kan je weekendmigraine voorkomen?

Je gaat dit niet graag lezen, maar het beste wat je kan doen om migraine in het weekend te voorkomen is om zo veel mogelijk de routine van je werkdagen aan te houden. Ja, zelfs als dat betekent dat je om zeven uur moet wakker worden om een kopje zwart goud te drinken in plaats van te slapen tot de voormiddag en je te storten op een resem koffiekoeken van bij de bakker. Leuk is het niet, maar eigenlijk is het maar een kleine prijs die je betaalt voor een zalig, hoofdpijnvrij weekend.

Mindert je hoofdpijn niet, ook al probeer je je routine aan te houden in het weekend? Raadpleeg dan een specialist. Die kan je helpen andere triggers te identificeren en de gepaste medicatie voor te schrijven. Want weekends zijn bedoeld voor leuke brunches en uitjes, niet voor hoofdpijn.

