Varken voor alle vorken Gesponsorde inhoud Weekendje weg met je vriendinnen? 4 tips om de stress thuis te laten Aangeboden door Lekker van bij ons

04 oktober 2019

09u00 0 Nina We zouden allemaal soms weleens op een pauzeknop willen drukken. Even alles stilzetten: je werk, je gezin, het huishouden ... Gewoon alle verantwoordelijkheden heel even kunnen vergeten. Klinkt heerlijk, toch? Dat vinden je vriendinnen vast ook. Er is dan ook geen leukere ontspanning dan een weekendje weg met je vriendinnen.

Heerlijk lang aan tafel blijven keuvelen, zonder kinderen die aan je mouw trekken of collega’s die elke vijf minuten iets van je nodig hebben. Gewoon eten, drinken en plezier maken. Na een geslaagd vriendinnenweekend heb je weer de nodige energie om een nieuwe week aan te kunnen. Wij geven je vier tips om het perfecte stress-free vrouwenweekend te organiseren.

Goed begonnen …

Een vrouwenweekend begint met een vrouwenavond. Beslis samen waar jullie naartoe gaan. Wordt het een citytrip met shopping als cardio? Gaan jullie voor het avontuur in de Ardennen? Of hebben jullie meer zin in vitamin sea, lekkere cocktails en een avondje stappen? Wat het ook wordt, zorg dat iedereen akkoord gaat met de activiteiten. Aan zee kan je bijvoorbeeld verschillende activiteiten combineren. Ga op zaterdag samen shoppen en waag je op zondag aan een les kitesurfen. Compromissen zijn de basis van een goede vriendschap.

Gezellig samen in de file

De leukste weekends beginnen al voor je op je bestemming bent. Carpoolen naar je huurhuisje is niet alleen beter voor het klimaat, het is ook een pak gezelliger dan in je eentje in de wagen zitten. Zeker als jullie je favoriete playlist opzetten en luidkeels meezingen!

Of kies voor honderd procent eco-friendly en ga met de trein: geen gedoe met files en verkeerde afritten. Hou wel rekening met de andere reizigers voor je de Beyoncé in jezelf tevoorschijn haalt.

Practical fun

Altijd gezellig: ’s avonds samen kokkerellen! Helaas betekent dat ook dat er nog boodschappen gedaan moeten worden. Zie dit echter niet als dat ene punt op de to-dolijst dat nog afgevinkt moeten worden voor de echte fun kan beginnen. Beschouw de boodschappen als een gezellige shoppingtrip en laat het een volwaardig deel uitmaken van het weekend. Trek op ontdekkingstocht naar de markt of ga in de lokale winkeltjes op zoek naar lekkere streekproducten voor wat extra gastronomische verwennerij.

Komen eten!

Want geef toe, het belangrijkste aan zo’n weekend is het eten. Niet zozeer wat er op tafel komt, maar wel de hele beleving errond. Je hoeft geen culinaire hoogstandjes uit je mouw te schudden (al mag dat natuurlijk wel), als je er maar met je vriendinnen van kan genieten. Dus zet een muziekje op, pak er een glas wijn bij en duik samen de keuken in. Als iedereen een taakje op zich neemt, gaat het dubbel zo snel én het is nog gezellig ook. Zelfs de afwas achteraf is pure qualitytime, want je hebt alle tijd van de wereld en kan rustig napraten.

Wat schaft de pot?

Ook al zin om te vertrekken? ’t Zal wel zijn! Tijd om je vriendinnen op te trommelen, een datum te prikken en dat huisje over de grens te boeken. Wie het liever bij een weekendje in ons eigen land houdt, kan deze lokale specialiteit uitproberen. Met varkensvlees van bij ons én lekker snel klaargemaakt!

Luikse salade met spek, groene boontjes en ei

INGREDIËNTEN

400 g spek (versneden in blokjes) • 300 g groene boontjes • 2 sjalotten • 1 Romeinse sla • 4 eieren (hardgekookt en in partjes) • 500 g krielaardappelen in de schil • boter •

Vinaigrette:

2 el graanmosterd • 2 el honing • 3 el appelazijn • 2 el olijfolie • peper en zout

RECEPT

• Breng twee potten met gezouten water aan de kook. Kook in de ene pot de krieltjes en in de andere de groene boontjes tot ze beetgaar zijn.

• Snipper de sjalotten fijn.

• Smelt een klontje boter in de pan en stoof de sjalotten samen met de spekblokjes aan.

Voor de vinaigrette

• Voeg de mosterd, honing, appelazijn en olijfolie in een kom en meng alles tot een gebonden saus. Kruid eventueel met peper en zout.

• Was en snijd de Romeinse sla. Meng de krieltjes met de Romeinse sla, de boontjes en het spek. Voeg de partjes hardgekookte eieren toe en kruid nog met wat peper. Werk af met de vinaigrette.

https://www.lekkervanbijons.be/recepten/luikse-salade-met-spek-groene-boontjes-en-ei