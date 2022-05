Weekendje weg: 8 x dichter bij verwondering over de grens in Noord-Brabant

Tel je nu al af tot de zomervakantie? Een weekendje weg in Noord-Brabant, de Nederlandse provincie net over de grens, laat je alvast proeven van dat vakantiegevoel. Verdwaal in het grootste kunstdoolhof ter wereld, fiets over de werken van Van Gogh en geniet van een welverdiende apéro met uitzicht over Tilburg: deze 8 must-do’s doen je vol verwondering weer huiswaarts keren.

1. Struin door de ‘Brabantse Sahara’

Struinen door de Loonse en Drunense Duinen is een ware beleving. Het Nationaal Park tussen Tilburg, Waalwijk en ’s-Hertogenbosch is een van de grootste stuifzandgebieden van West-Europa. Met haar oneindige zandvlaktes en prachtige heide is dit een magische plek voor rustzoekers, natuurliefhebbers én fanatieke mountainbikers. Op fietsafstand vind je het pittoreske vestingstadje Heusden: een aanrader en goed te combineren met het natuurpark op één dag.

2. Verdwaal in het grootste kunstdoolhof ter wereld (met rooftopbar!)

Toegegeven: voor de ‘Doloris’ Meta Maze’ in de rauwe Spoorzone van Tilburg mag je niet te veel last hebben van claustrofobie. Maar wat je onderweg te zien krijgt, maakt alles goed. Loop langs en door kunstwerken in het surrealistische doolhof, om heerlijk na te genieten in de rooftopbar met prachtig uitzicht over Tilburg. Durf jij het aan?

3. Vaar onder de stad van Jheronimus Bosch

Aan boord van een bootje op de Binnendieze in ’s-Hertogenbosch, de provinciehoofdstad en de geboortestad van schilder Jheronimus Bosch, kijk je je ogen uit. Je vaart dwars door de historische binnenstad, soms zelfs onder de historische huizen door. En ben je toch in ‘s-Hertogenbosch, doe dan zeker Het Noordbrabants Museum aan, bezoek de imposante Sint-Janskathedraal of loop de Korte Putstraat in om te genieten van een lekkere lunch of diner in een van de vele restaurants.

4. Prikkel je zintuigen in designhoofdstad Eindhoven

Interactieve vloerprojecties, surrealistische lichtobjecten en digitale spiegelwanden: de ‘Motion Imagination Experience’ in designhoofdstad Eindhoven is een spektakel voor je zintuigen. Schommel tussen de wolken, speel met kunst en geniet achteraf van een vijfgangendiner met een extra dimensie. Tijdens zo’n ‘Dinner in Motion’ verschijnen om je heen én op tafel de meest prachtige interactieve beelden.

5. Fiets over het werk van Van Gogh

Het meest innovatieve en kunstzinnige fietspad van Nederland vind je tussen Eindhoven en het pittoreske Nuenen. Het 600 meter lange Van Gogh Roosegaarde-fietspad wijst je in het donker de weg dankzij duizenden lichtgevende steentjes, geïnspireerd op Van Goghs beroemde schilderij ‘Starry Night’. Het fietspad is onderdeel van de Van Gogh-fietsroute. Die omvat in totaal 435 km en loopt dwars door Noord-Brabant in tien unieke lussen.

6. Laat je verwonderen in de (jarige) Efteling

Een bezoekje aan de Efteling is altijd een goed idee, maar dit jaar nog net iets meer. In 2022 blaast het iconische park maar liefst 70 kaarsjes uit. Op het programma: heel wat tijdelijke sprookjes en nieuwe attracties die de adrenaline door je lijf doen gieren. Klassiekers zoals het Sprookjesbos, Max & Moritz, Baron 1898 en de lichtshow Aquanura zijn uiteraard ook van de partij. Overnachten doe je in vakantiepark Bosrijk, Efteling Hotel of vakantiepark Loonsche Land.

7. Waan je in Rome in Oudenbosch

In de Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara in Oudenbosch waan je je voor even in Rome. Niet gek, want dit imposante gebouw is grotendeels een kopie van de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. De basiliek is vrij te bezoeken, maar je kunt ook aansluiten bij een rondleiding met gids. Via een smalle trap naar boven zie je de prachtige beschilderingen in de koepel. En ben je toch in Oudenbosch, bezoek dan zeker de Sterrenwacht Tivoli, het Arboretum of de Kapel van Saint-Louis.

8. Zoek de stilte op in het Begijnhof van Breda

Wie aan de Catharinastraat in Breda de poort van het Begijnhof binnenstapt, waant zich eeuwen terug in de tijd. Op deze idyllische plek kom je even tot rust in het historische centrum van Breda. Ook het gelijknamige museum is een aanrader. Nassaustad Breda is bovendien de bakermat van het Nederlandse koningshuis. Bezoek hier zeker de historische Onze-Lieve-Vrouwekerk op de Grote Markt, het Kasteel van Breda en Het Spanjaardsgat aan de gezellige haven. Wie liever verdwaalt door de straten, kan de ‘Blind Walls Gallery’ volgen: een route met maar liefst meer dan 100 muurschilderingen die het verhaal van de stad vertelt.

Nog meer verwonderlijke plekken ontdekken over de grens? Plan je trip naar Noord-Brabant. Dichterbij jou.