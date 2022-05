Weekendje Vilvoorde? 5 locals tippen er hun favoriete plek of adresje

Een halfuurtje verwijderd van het bedrukte Brussel ligt het bruisende Vilvoorde. De stad barst van de coole streetart, leuke shops, prachtige natuur en verrassende expo’s waar de Vilvoordenaars of ‘Pjeirefretters’ hun hart en ziel in steken. Zin om de stad zelf te gaan ontdekken? Deze vijf locals delen hun favoriete plaatsen.

1. Het zeekanaal Brussel-Schelde

Acteur in ‘De Buurtpolitie’ en verkoper bij Standaard Boekhandel Peter Schoenaerts is geboren en getogen in Vilvoorde. Voor een mooie wandeling in de natuur moet je volgens hem bij het zeekanaal Brussel-Schelde zijn. Het kanaal ligt tussen Brussel en Vilvoorde en tijdens je wandeling passeer je de welbekende Europabrug of Vilvoordebrug, gebouwd in 1972. Vlak tegenover het kanaal spot je ook het Park Drie Fonteinen, dat in de Engelse landschapsstijl is aangelegd. “Perfect voor een groene wandeling vlak bij het centrum en langs het water”, zegt Peter.

2. De streetart bij internaat Horteco

Stadsgids Annie Myten loodst je met liefde langs de Vilvoordse parels. Eén van haar favorieten? Een gigantisch muurportret van een buizerd, gemaakt door de Portugese straatkunstenaar Bordalo II. “Op vraag van de leerlingen van het internaat Horteco is hij afgezakt naar Vilvoorde om hun schoolgebouw op te leuken”, zegt Annie. “Bordalo II is naast street artist ook milieuactivist. Hij staat bekend om zijn kunstwerken van dieren die hij deels maakt uit plastic, omdat deze stof de dieren bedreigt. Voor dit werk koos hij voor een buizerd, omdat er eentje rondvliegt op het domein van Horteco.”

3. Het Hanssenspark

Student Jarne Thoelen brengt regelmatig een bezoekje aan het Hanssenspark om zijn hoofd leeg te maken. Het park ligt in het centrum van Vilvoorde en is de plaats bij uitstek om je in het groen te begeven, genietend van het zonnetje. Maar het park is ook om een andere reden geliefd en vooral gekend. “In dit park werd de televisieserie ‘De Vijver’ vroeger opgenomen”, zegt Jarne. “Het is een leuke jeugdserie over vijf middelbare scholieren in Vilvoorde.” Bij deze, het weetje van de dag.

4. EXPO1800

Vilvoorde heeft zowaar zijn eigen wall of fame. De kersverse stadsambassadrice Lene Bettens toont ons haar favoriete plekje: EXPO1800. “1800 is de postcode van onze Pjeirefrettersstad”, zegt Lene. “De expo verwijst naar de fotowedstrijd die Vilvoorde enkele jaren geleden organiseerde. We vroegen aan de inwoners of mensen die een link hebben met Vilvoorde om foto’s in te sturen binnen bepaalde thema’s. Dit is de verzameling ervan geworden. Wat ik daar interessant aan vind, is dat je ziet hoe de mensen naar Vilvoorde kijken, maar ook hoe Vilvoordenaars zelf naar hun stad kijken.”

5. Spolly’s Ting

Gemeenschapswacht bij Vilvoorde Sonja de Knijf steunt de Vilvoordse handelaars onherroepelijk. Eén van haar favoriete winkels is Spolly’s Ting, waar je toffe interieur- en decoratiespulletjes kan shoppen. “Het is een exclusieve winkel waar je allerlei gerecycleerd materiaal kan kopen”, zegt Sonja. Zaakvoerster Peggy Spolspoel probeert andermans rommel om te toveren tot leuke stukken. “Peggy werkt als een echte Vilvoordse met hart en ziel in haar winkeltje.”

