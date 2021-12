Weekendje Roeselare? 5 locals tippen je hun favoriete adresje, van cocktails tot koffie

Denk je bij bruisende steden in West-Vlaanderen alleen aan Brugge of Kortrijk, dan ben je nog nooit in Roeselare geweest. De Rodenbachstad barst van de unieke shops en eetplekken, uitgebaat door ondernemers die er hun hart, ziel en creativiteit in leggen. Nog op zoek naar tips voor een trip naar de West-Vlaamse stad? Vijf locals vertellen je over hun favoriete adresje.

1. Gezond lunchen in het ARhus café

Schrijfster en actrice Astrid Sercu, die je kent uit de Ketnet-reeks ‘Galaxy Park’, werkt niet zelden aan haar boeken in ARhus, de reusachtige bib in hartje Roeselare. En dan vertoeft ze nog het liefst op de eerste verdieping, in het ARhus Café. “Ze hebben hier heerlijke koffies, supergoede taartjes en elke week ook een paar lunchsuggesties, met seizoensgebonden ingrediënten. Als ik die bestel, heb ik altijd het gevoel dat ik nog eens iets deftigs gegeten heb”, lacht ze. Op de kaart spotten we pieterman met een korst van noten en gerookte mozzarella, rijstnoedels en bospaddenstoel en snijbiet, of gehaktballetjes in kersensaus met munt, ui, groenten en puree van pijpajuin en mascarpone. Als je daar niet van gaat watertanden, weten we het ook niet meer.

Meer info: arhus.be.

2. Maffe kinderkleren shoppen in Jackelyn Youth Store

Jozefien zorgt al vier jaar met haar lunchbar Saladette dat de Roeselarenaars hun vitamines binnen krijgen. Als ze eens niet in de potten roert, springt ze met haar drie dochtertjes regelmatig binnen bij Jackelyn. “Dat is een coole kinderboetiek voor jongens en meisjes van 4 tot 18 jaar. Gerund door twee toffe zusjes”, vertelt Jozefien. “Ze hebben er alles: kleding, accessoires én schoenen. En je gaat altijd naar buiten met iets waar je kindje gelukkig mee zal zijn. Altijd een hele maffe collectie hier, ik ben zwaar fan.” De zussen zetten trouwens ook in op circulaire mode met hun ‘second hand days’, waarop je tweedehandsitems kan doneren en kopen.

Meer info: jackelyn.be.

3. Culinaire sterren spotten in De Keuken van Roeselare

Volledig scherm Ilse De Vis en Peter Van Asbroeck in De Keuken van Roeselare. © Maxime Petit

Kris Declercq, de burgemeester van Roeselare, houdt natuurlijk van shoppen (da’s zo’n beetje een vereiste om burgemeester van Roeselare te kunnen zijn). Maar voor hem is Roeselare toch vooral de stad van de voeding. Het is de heimat van de pasta’s van Mama Miracoli, van Rodenbach, het bier dat zelfs Michael Jackson kon bekoren, en van de wraps van Poco Loco, die de hele wereld rondgaan. Die producten zullen ongetwijfeld de revue passeren in de nieuwe ‘Keuken van Roeselare’, een studio midden in de stad waar televisieopnames met bekende Belgische chefs of boekvoorstellingen kunnen plaatsvinden, en (jonge) culinaire meesterbreinen volop mogen experimenteren. Binnenkijken doe je op eigen risico, want voor je ’t weet krijg je ongelooflijke honger.

Meer info: hln.be. Je vindt de Keuken van Roeselare op De Munt 36.

4. Luxueuze mode strikken bij Mania K

Volledig scherm Mania K. © Joke Couvreur

Ann-Sofie en Laura maken al een hele tijd deel uit van het team van Optiekpunt, waar je hippe optische brillen en zonnebrillen koopt. Als de twee millennials niet aan het werk zijn, spenderen ze hun loon aan moois uit de luxeboetiek Mania K. In een historisch pand vind je de shop waar prachtige items van merken als Valentino, Saint Laurent, Balmain en Moncler de rekken vullen. “En je kan ook nog genieten van een lekkere, gezonde lunch of een koffietje in hun Mania K Café”, zegt Ann-Sofie.

5. Bier of cocktails sippen (of kamerplanten kopen!) bij Henk

Tine Vercruysse, de vrouw achter het geliefde Kaasatelier in Roeselare, woont al haar hele leven in de Rodenbachstad. Tijdens haar middelbareschooltijd zat ze met haar vriendinnen vaak in 't Wiel, het jeugdcafé van Henk De Gheldere. Dat café sloot, maar Henk bleef een begrip in Roeselare. “Nu ga ik naar zijn bar Viva Verne, voor lekkere cocktails. Of naar zijn Bar Giraf, dat dan weer een waar bierparadijs is. En het is er erg gezellig zitten, ook buiten in de mooie stadstuin”, zegt Tine. Bij Jeanien, de derde zaak van Henk, gaat Tine voor iets helemaal anders: mooie kamerplanten, en alles wat daarbij hoort. “Dat is de tweede passie van Henk."

Meer info: vivaverne.be, bargiraf.be, jeanien.be.

