Weekend aan zee? Britse krant The Guardian vindt deze (banale?) activiteit aan onze kust een echte must

Volgens de Britse krant The Guardian is dé leukste activiteit in ons Belgenland: een ritje op de kusttram. Volgens de Britten is de Belgische kust niet alleen een verborgen parel met prachtige duinlandschappen en gotische huizen, we kunnen ook pochen met de langste tramlijn ter wereld. Tijd voor een trip?

Geen kristalhelder blauw water, noch gouden stranden of felle zonnestralen, en toch valt er aan de Belgische kust iets te beleven én te bezichtigen, aldus de Britste krant The Guardian. Ja, België kan (Britse) toeristen toch nog verrassen, zo blijkt.

Dat met onze verleidelijke duinlandschappen, art-nouveauvilla’s, gotische huizen, geometrische art deco en hopen modern beton aan onze kust. Maar vooral een rit op de kusttram mag zeker niet ontbreken, aldus het Britste medium.

“153 minuten cinema”

De tramlijn werd aangelegd in 1932 en strekt met zijn 67 kilometer over de vrijwel volledige Belgische kust. Van de Nederlandse grens in Knokke tot aan de grens met Frankrijk in De Panne. Het is zo vandaag de dag nog steeds de langste tramlijn ter wereld. En onderweg kom je tal van moois tegen, aldus The Guardian.

De Britste krant noemt de kusttram daarom “pure cinema” en “een 153 minuten durend visueel festijn”. Het decor verandert namelijk elke minuut: gezellige cafeetjes waar je kan stoppen voor een koffie of een lekker Belgisch biertje, maar ook prachtige kustlandschappen, interessante historische monumenten en architecturale pareltjes.

En de mooiste kustgemeente is ...

De opvallendste hotspots? De prachtige muurschilderingen van René Magritte in het casino van Knokke en het casino en het Thermae Palace Hotel in Oostende. Voor architectuurliefhebbers is vooral Oostende, een stad die er vroeger ooit naar streefde om het Monte Carlo van het noorden te zijn, the place to be.

Maar de prijs voor de mooiste kustgemeente gaat zonder twijfel naar De Haan, schrijft The Guardian. Mede door het tramstation in art-nouveaustijl. Best gek, als je weet dat de gemeente voor de aanleg van de tramsporen slechts een arm kustdorpje was waar enkel garnalenvissers en hun families woonden. En volgens naburige dorpen destijds ook de plek bij uitstek voor schurken en dieven was.

Sinds de komst van de kusttram groeide De Haan uit tot een kunstparadijs en het meest begeerde vakantieoord aan de Belgische zee. Leuk weetje: zelfs genie Albert Einstein bracht de gemeente ooit een bezoekje.

Alle praktische info over de kusttram

De kusttram rijdt alle dagen om de 10, 15 of 20 minuten. In de avonden is dat om de 30 of 60 minuten. Met een dagpas van 7,50 euro (of 4 euro voor 6- tot 11-jarigen) reis je de hele dag onbeperkt. Een driedaagse pas kost 15 euro (8 euro voor de kinderen). Te koop bij een kaartjesautomaat voor het instappen. Opgelet, voor het hele traject langs de kust moet je overstappen in Oostende.

