WEDSTRIJD. NINA geeft 5000 euro weg voor Week van de Belgische Mode: “Less is more zit in ons DNA”

Ook in de Belgische mode voelen ze de recessie komen. “De klant koopt nu misschien maar één jurk in plaats van drie.” Maar de sector zet door, zo gepassioneerd en creatief als altijd. Eén nieuwe jurk geeft je nog altijd een heerlijk gevoel, zeker als je een mede-Belg steunt. Daar draait het om, tijdens deze Week van de Belgische Mode. En psst, je kan honderd(en) shoptegoed winnen bij D’Autan, Hampton Bays, Just in case, Marie Méro of Pluto.

Het is de vierde keer dat de Week van de Belgische Mode plaatsvindt, dit keer van 10 tot 16 oktober. En dat het al vier bewogen jaren geweest zijn, kan je wel zeggen. De tweede en derde week vielen midden in de pandemie, deze vierde valt net voor een recessie. ‘Koop lokaal’ kreeg eerst een gigantische boost, nu letten mensen weer op hun portemonnee. ’t Is nogal een rollercoaster voor Belgische modemerken en winkeliers, zegt communicatieverantwoordelijke Wendy Luyckx.

Kan Belgische mode het halen van fast fashion?

“We doen met deze week in essentie nog altijd hetzelfde: Belgische mode, ontwerpers en shops in de spotlights zetten en tonen welk talent we in dit land hebben. Maar dit jaar voelen we natuurlijk dat de klant weer anders gaat winkelen, spaarzamer. Nu koopt ze misschien één jurk in plaats van drie. En dat is voor niemand leuk, hè. Maar de Belgische modesector is strijdvaardig en blijft positief, merken we. Dit jaar bereikten we voor de week het maximaal aantal deelnemende winkels en ook meer merken doen mee. Ze beseffen wat er aan de hand is, maar ze laten de pootjes echt niet hangen.”

De Week van de Belgische Mode wil ons dit jaar daarom vooral inspireren: als je dan toch investeert in die ene mooie jurk, dan is een Belgische jurk een prachtige keuze — en bij deze gepassioneerde Belgen shop je die. “Belgische mode past perfect binnen ‘less is more’, hé, en duurzaam is het ook. Plus, ook als besparen noodzakelijk is, mag je jezelf niet helemaal wegcijferen, vinden we. Eén nieuw item dat je heerlijk doet voelen: die verwennerij houdt je mentaal op de been.”

Je moet toch ook bewondering hebben voor die dappere Belgen die het durven op te nemen tegen de Zalando’s en de Sheins van deze wereld. “Belgische mode is al jaren geen makkelijke sector meer om in te werken. Je moet óverlopen van passie om het vol te houden. En toch blijven jonge creatievelingen die stap wagen. Gelukkig voelen we dat de klant die inzet waardeert. Tuurlijk is er altijd een publiek voor fast fashion, maar het besef groeit dat je je geld liefst spendeert aan iets wat niet snel uit elkaar valt.”

Ja ja, maar je betaalt wel een stevig extra duitje voor Belgisch, horen we je denken. “Ach nee: Belgische mode heb je voor elke portefeuille. Tuurlijk is er een Christian Wijnants of Dries van Noten: ik kijk enorm op naar die mannen, maar ik koop ook maar sporadisch een stuk van hen”, zegt Wendy. “Shop je liever betaalbare items, dan trek je naar een JBC, LolaLiza, Bel&Bo. Mag het iets meer zijn, dan naar een Essentiel Antwerp, Marie Méro of Xandres.”

