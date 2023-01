‘Wednesday'-actrice Jenna Ortega zweert bij dit eeuwenoud product tegen puistjes en oneffenheden

Bekijk hieronder de trailer van de Netflix-reeks:

Acne, maar ook cellulite

Oneffenheden dus, en daarvoor zweert Ortega bij hét wondermiddel: Azteekse medicinale klei . “Ik deed vroeger de skincareroutine van mijn zussen na”, zegt de actrice nog. Voor haar ultieme product doet ze toch beroep op een grootmoederstruc, want de gezichtsreiniger wordt al generaties lang gebruikt in Zuid-Amerika. Klei in het algemeen is trouwens een eeuwenoud wondermiddel in beautyland.

Zo doe je het en hier scoor je ‘em

“Ik gebruik hem een keer per week als masker”, verklapt Ortega nog aan Elle’ “Ik meng de klei daarvoor met appelcider.” Drie lepels appelazijn is volgens velen inderdaad the way to go, maar je kunt het evengoed met water uitproberen. Je mengt alles met een houten lepel en brengt dan een dikke, gelijkmatige laag aan op het gezicht. Laat tien minuten intrekken, et voilà.