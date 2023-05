We zijn zo uitgeput dat ‘slaaptoerisme’ aan populariteit wint

Drukke agenda, veel kopzorgen en weinig slaap? Dan is een lekkere nachtrust op hotel misschien precies wat je nodig hebt. Enter: slaaptoerisme. Nee, geen roadtrip of genieten aan het strand. Steeds meer mensen trekken tegenwoordig op vakantie om een week heerlijk te kunnen slapen.

Wil je niets liever dan ontsnappen aan de ratrace van het dagdagelijkse leven? Dan kan je met een ‘slaapvakantie’ — ja, dat bestaat nu echt — wat slaaptekort inhalen. De ideale getaway voor mensen met een druk leven die nood hebben aan nachtrust dus. Niet voor niets zijn zulke vakanties in 2023 steeds populairder. Toch zijn slaapexperts geen fan.

Slaaptoerisme, wat is dat?

Het fenomeen komt overgewaaid uit Amerika. Daar bestaan zelfs hotels, speciaal ingericht om je de meest comfortabele nachtrust te bezorgen. Denk aan geluiddichte kamers in de meest serene omgevingen en waar je de kussens, lakens en zelfs de matras volledig zelf kan kiezen. Of wat dacht je van een yoga- of meditatieles om je nog relaxter te voelen voor het slapengaan?

Ook in Europa kent slaaptoerisme sinds de pandemie een heuse opkomst. Dergelijke hotels hebben wij bij ons in België of de buurlanden nog niet, maar in Londen bijvoorbeeld wél. Voor een portie zalige nachtrust kan je daar onder meer terecht in het Zedwell of Brown’s Hotel.

De trend is niet geheel verrassend, want uiteindelijk boek je een hotel om in een lekker bed te kunnen slapen, toch? Daarbij staat vast: slaap geneest en slaap beschermt, zegt Annelies Smolders van Start to Sleep. “Te weinig slapen gaat gepaard met klachten allerhande. Op mentaal vlak heb ik het over piekeren, angst, depressie en burn-out.”

Een slecht idee, aldus slaapexperte

Volgens onderzoek heb je maar liefst vier dagen nodig om volledig te herstellen van amper één uur verloren slaap, vertelt slaapexpert Annelies Smolders aan NINA. Kan je na een week op slaapvakantie dan terug de wereld aan? Niet echt, aldus slaapexpert Stephanie Molenaar. “Zo’n vakantie kan juist je hele slaapritme om zeep helpen, met méér vermoeidheid tot gevolg”, vertelt ze aan Linda.nl. “Want eens terug thuis kan je niet meer slapen zoals je daarvoor deed.”

Een hele week uitslapen is mogelijk ook niet erg gezond. Wie vaak lang uitslaapt, heeft een grotere kans op vroeg overlijden, stelde een onderzoek van de Harvard Medical School in Boston uit 2021. Zo’n 66 procent kans was dat bij mensen die langer dan 11 uur per nacht slapen. Mensen die vaak maar 4 à 5 uur per nacht slapen hadden zo’n 44 procent kans op een vroegere dood.

Dit werkt beter

Wat je volgens de slaapexperte dan wél kan doen als je je vaak moe of onuitgeslapen voelt? Dat is niet een week je leven omgooien om bij te slapen, maar wel regelmaat houden. “Een slaaptekort herstelt zich vooral door extra diepe slaap en droomslaap. Probeer daarom op een vast tijdstip onder de wol te kruipen, op hetzelfde uur weer op te staan — ja, ook tijdens weekends en vakanties — en zorg dat je voldoende uren slaapt”, zegt Smolders. “Op voorwaarde dat je slaperig bent, want anders lig je toch weer wakker. Ook een kort dutje overdag (voor 15u) kan helpen.”

Hoelang je dan best slaapt? “Dat is erg persoonlijk: onze slaapduur verschilt even sterk als onze schoenmaat”, zegt de slaapexperte. Haar ultieme tip: “Als je echt moe wakker wordt, probeer dan eens een halfuur vroeger te gaan slapen.”

