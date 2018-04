We wisselen onze 'honeymoon' steeds vaker in voor de 'many-moon' Margo Verhasselt

16 april 2018

13u05

Bron: nypost 0 Nina Volgens de traditie gaat het zo: nadat we ons ja-woord geven lopen we niet veel later hand in hand de luchthaven binnen, bestemming: honeymoon, ofwel huwelijksreis. Maar die typische honeymoon moet de laatste jaren steeds vaker plaatsmaken voor de 'many-moon', of wel meerdere kleine tripjes in plaats van een grote reis.

Waarom? Koppels vinden het de dag van vandaag spannender, en praktischer om enkele tripjes te maken in plaats van een grote reis. Twee of drie weken lang cocktails drinken en in bikini rondlopen op een strand in Thailand, moet steeds vaker plaatsmaken voor citytrips naar Praag, New York, Marrakech..

"Koppels willen niet langer 10 dagen lang op hetzelfde strand liggen, ze willen vaker afwisselen. Ja, sommigen drinken nog steeds graag cocktails in Tulum maar tegelijkertijd willen ze ook graag Praag bewonderen" legt trouwplanner Amy Shey Jacobs uit aan Yahoo Lifestyle. "Daarnaast is het ook gemakkelijker om kortere reisjes te maken naar meerdere plekken."

"Het is voor geliefden niet meer zo gemakkelijk om tijd vrij te krijgen op het werk, die druk is het dan ook niet waard om er twee weken op uit te trekken," voegt Jacobs toe.