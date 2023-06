We willen dat ons gekleurd haar langer gezond en mooi blijft, en kappers volgen. “Deze kleuring beschadigt niet”

Anno 2023 kleuren steeds meer kapperszaken groen. Geen paniek: je stapt er niet met een coupe grasmat naar buiten. Wél werken zulke kappers meer plantaardige kleurringen, zweren ze bij een natuurlijk resultaat en knippen ze op droog haar. Beter voor je lokken of commerciële quatsch? Twee kappers reageren. “Die kleuringen zijn even gezond voor je haar als een maskertje.”

Het spreekt ontzettend tot de verbeelding: een glanzende, frisse tint, en dat uitsluitend met wat Moeder Natuur ons gegeven heeft. Een kleuring die niet schadelijk is, geschikt voor de allergevoeligste types en toch een mooi resultaat geeft. Meer nog: het zou zelfs beter zijn voor je haar.

Dat komt omdat bij een plantenkleuring een extra laagje rond het haar gelegd wordt, wat het haar dikker maakt, legt natuurkapper Ilse Van Meerbeeck uit. Bovendien bevatten plantenpoeders geen chemicaliën, waardoor ze geschikt zijn voor mensen met allergieën, ex-kankerpatiënten en zwangere vrouwen. Al raadt ze het eigenlijk voor iedereen aan.

Omdat plantenkleuringen een natuurlijk looizuur bevatten, krijgt je haar een hele mooie glans. Plantaardige kleuringen kunnen je haar inderdaad niet beschadigen, bevestigt kapper Jochen Vanhoudt. “In feite zijn ze zelfs even gezond voor je haar als een maskertje.”

Waarom is dan nog niet iedereen aan de plantaardige kleuring? “Ze zijn tamelijk beperkt. Je kan het haar een weerschijn geven en – tot op zekere hoogte – grijs haar dekken. Maar je zal het haar nooit kunnen oplichten. Bovendien dringen plantenkleuringen alleen door in de opperlaag van het haar. Ze bevatten geen ammoniak – of andere chemische vervangers – die de haarschubben openen. Daardoor blijft de kleuring minder goed”, aldus Vanhoudt.

Natuurlij­ke of biologi­sche kleuringen bevatten vaak toch nog enkele chemische ingrediën­ten Kapper Jochen Vanhoudt

De verf is wat transparanter, legt Ilse Van Meerbeeck uit. “Je eigen haarkleur heeft dus altijd een invloed op het eindresultaat. Vergelijk het met waterverf: kleuren komen veel beter tot hun recht op een wit blad dan op een donker vel ­papier.”

“Met je haren gebeurt hetzelfde: zet een blonde plantenkleur op donker haar en ze zal niet zichtbaar zijn. Grijze haren kan je echter wel blond verven. Dat geeft – in combinatie met je donkere lokken – een heel mooi balayage-effect.”

Hoe weet je of je echt een natuurlijke kleuring krijgt?

Let wel op: heel wat kleuringen die claimen natuurlijk te zijn, vertellen iets heel anders op de ingrediëntenlijst. BV-kapper Jochen Vanhoudt: “Bij een plantaardige kleuring worden alleen planten of delen van een plant – die vermalen zijn tot poeder – en water gebruikt. That’s it.”

“Natuurlijke of biologische kleuringen bevatten vaak toch nog enkele chemische ingrediënten, al proberen ze zo veel mogelijk de niet-plantaardige stoffen eruit te halen. Is dat slecht? Niet per se. Maar het is ook niet zo natuurlijk als ze beweren.”

Je kan het verschil tussen een natuurlijke en chemische kleuring herkennen aan het proces waarop het wordt aangebracht op het haar, tipt natuurkapster Ilse Van Meerbeeck. “Natuurlijke plantenkleuringen ­worden aangelengd met heet water. Er wordt dus een warme kleuring op je haar aangebracht, vervolgens worden je haren afgedekt en warm gehouden tijdens de kleuring. Want net de warmte zorgt mee voor een mooie kleur.”

We streven ook naar een natuurlijker resultaat. “Door deze kleur lijken je rimpels minder diep”

Zelf kiezen we ook steeds liever voor natuurlijk. In onze producten, en in onze looks. De één noemt het ‘naturel’, de andere ‘low maintenance’. Jochen Vanhoudt: “Het leven is duur geworden. Veel mensen willen zelf kunnen bepalen wanneer ze naar de kapper gaan. Zonder de verplichting dat ze het zoveel weken later opnieuw moeten laten bijwerken.” En dat kan dus gewoon, op voorwaarde dat je slimme keuzes maakt.

Zo ziet je haar er altijd goed uit, of je nu om de zes weken of eerder om de zes maanden naar de kapper gaat Kapper Jochen Vanhoudt

“Vraag naar een balayage met ombre-techniek, of ‘shadow roots’ na de kleuring. Op die manier groeit het haar mooi uit en oogt het altijd natuurlijk”, tipt hij. “Blijf zo veel mogelijk toon op toon: ga niet voor een drastische kleurverandering maar een verbeterde, opgefriste versie van je eigen tint. Zo ziet je haar er altijd goed uit, of je nu om de zes weken of eerder om de zes maanden naar de kapper gaat.”

Ook Ilse Van Meerbeeck ziet die tendens: “Ik merk dat klanten vaker kiezen voor een tint die dichter aansluit bij hun eigen kleur.” Word je wat grijzer? Kies dan liever voor lichter. “Zodra het grijspercentage tamelijk hoog is, is een donkere plantenkleuring niet langer de beste optie omdat het contrast met de huid – die eveneens veroudert – heel groot wordt.”

“Wist je dat grijs haar ervoor zorgt dat rimpels minder diep lijken? In feite zorgt de natuur door ons grijze haren te geven dat we er jonger blijven uitzien. Daarom raad ik aan de tint licht te houden.”

Droog knippen komt ook op, perfect voor wie eigenwijze lokken heeft

Niet alleen kleuringen zijn steeds natuurlijker. De kappersschaar ontspringt de dans evenmin. Op sociale media wordt droog knippen opgehemeld als manier om je natuurlijke coupe nog beter tot zijn recht te laten komen. De techniek komt oorspronkelijk uit de krullenwereld, waar ze veelvuldig wordt toegepast om het eigen krulpatroon te respecteren.

Ook op andere haartypes zijn er voordelen. Ilse Van Meerbeeck: “Op de kappersschool leer je haren knippen wanneer ze helemaal nat zijn. Zo knip je technisch heel correct, daarna style je het haar zoals je het geknipt hebt.”

“Maar wanneer ik op droog haar knip, heb ik meer voeling met het haar en de klant. Hoe het haar valt wanneer het droog is, is bijvoorbeeld heel belangrijk. Als je daar rekening mee houdt tijdens het knippen, heb je achteraf minder styling nodig. En de klant heeft meteen voeling met de nieuwe snit.”

Iedere persoon heeft een bepaalde slag, patroon of eventuele weerbor­stels Kapper Jochen Vanhoudt

Het is vooral een kwestie van persoonlijke voorkeur, vindt Jochen Vanhoudt. “In ons salon wordt zowel droog als nat geknipt. Sommige kappers zweren erbij, andere wassen liever eerst. Het grote voordeel van droog haar knippen is inderdaad dat je meteen ziet hoe het haar valt. Iedere persoon heeft een bepaalde slag, patroon of eventuele weerborstels. Om die reden zullen kappers – ook als ze nat knippen – steeds droog nakijken.”

Belgische Alison kwam met een natuurlijk alternatief voor shampoo: “Meer volume én glans”

Honderd procent natuurlijk bestaat niet, zegt Jochen Vanhoudt stellig. Enfin, niet in de shampoos en conditioners zoals we die vandaag de dag kennen. “Het is onmogelijk om zonder chemische stoffen schuim op te wekken”, aldus de kapper. “Er bestaan wel producten die voornamelijk natuurlijke ingrediënten bevatten en allergenen geschrapt hebben, maar volledig plantaardig zijn ze niet.”

Veelvuldig wassen ontdoet je haar van natuurlij­ke olie, waardoor het in slechte conditie raakt Alison Engels

Voor wie bereid is om de klassieke shampoo vaarwel te zeggen, gaat er wél een nieuwe wereld open. Dat was toch het geval voor Alison Engels. “We zijn vergeten dat ons haar een natuurlijke balans heeft die we moeten beschermen. De natuurlijke olie in de haarzakjes is essentieel om de hoofdhuid en het haar gezond en verzorgd te houden. Veelvuldig wassen, in combinatie met sommige agressieve stoffen, ontdoet je haar van die natuurlijke olie, waardoor het in slechte conditie raakt.”

En dus bracht ze haar eigen, natuurlijke alternatief voor shampoo op de markt, met ayurvedische. De kruidenmixen werken als een kleiachtig masker dat diep in de haarwortels trekt. Alison Engels: “Ayurvedische kruiden worden al duizenden jaren gebruikt en behoren tot de gezondste en beste alternatieven om haren en hoofdhuid echt te wassen, versterken en voeden. Ze zorgen voor meer volume en glans, bevorderen haargroei, gaan haaruitval tegen én hebben bovendien een antibacteriële werking.”

