We moeten opnieuw dichter bij ons instinct leven, zeggen experts. “Blootvoets rondlopen werkt genezend”

Hoe krijg je als pessimist een positieve mindset? Tips van 3 experten: “Met deze oefening kneed je geluk”

Geluk lijkt iets mysterieus: de een is al goedgemutst sinds de geboorte, de ander van nature een zwartkijker. Maar je hebt je geluk meer in de hand dan je denkt, zeggen experts. Het gaat ’m niet om de juiste partner, de beste job of het mooiste huis, wel om je hormonen, mindset, oefening en slimme hulpmiddelen. Drie geluksexperts geven praktische tips voor een happy hoofd. “Er is één activiteit die alle drie de gelukshormonen tegelijk activeert in ons brein.”

4 november