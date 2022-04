We masturberen meer en 1 op de 10 heeft seksloze relatie: hoe tevreden zijn Vlamingen echt over hun seksleven?

COLUMN. Vera en haar zoontje vluchtten uit Oekraïne: “Mijn koffer met 20 kilo kleren is al een maand onderweg’’

Vera Gruzova (34) is een alleenstaande mama en mindfulnesstrainer uit het Oekraïense Odesa. Begin maart vluchtte ze met haar zoontje David (bijna 5) naar België, haar moeder en broer bleven achter. Deze week beslist Vera dat ze haar appartement in Odesa definitief vaarwel zegt. Maar of ze haar hele inboedel ooit nog zal terugzien, is maar de vraag. “Dat ik Davids nieuwe, prachtige bedje uit elkaar moet laten halen, is enorm emotioneel.”

23 april