“We hebben twee huizen om onze relatie gezond te houden.” Ruben Block openhartig over zijn mentale gezondheid

Dany vraagt zijn vriendin Catherine ten huwelijk met bijzondere flessen­post: "Een ring had hij niet"

La Bamba, oftewel de kusjesdans, zorgt ervoor dat de vonk in de jaren tachtig overspringt tussen Catherine en Dany. De twee zijn meant to be, en dat beseft ook Dany al snel. Op een schaarse verlofdag reist het koppel voor een dagtrip naar Parijs. Daar vraagt Dany zijn vriendin ten huwelijk op een idyllische plek in de stad der liefde. “Ze stond echt perplex. Ze was zelfs sprakeloos, en dat is Catherine nooit.”

11 november