Wati toont voor het eerst haar beachbody sinds haar kanker. “Recent vroeg ik mijn partner: kan ik nog een bikini dragen?”

Meer dan een jaar geleden werd Wati (51) ziek: kanker. Nu herkent ze met moeite haar lichaam, al blijft ze knokken tegen haar onzekerheden. We spreken haar wanneer ze voor het eerst sinds haar diagnose in een bikini het strand op gaat. “Ik ben vaak gefrustreerd omdat mijn lichaam nog niet doet en kan wat ik wil.”

Al na een kwartier praten heb je door dat Wati een vrouw is die je omverblaast. Meer dan een jaar geleden kreeg ze de diagnose eierstokkanker. De cyste werd verwijderd en daarna volgden er nog zes maanden chemotherapie. “Sindsdien is mijn lichaam volledig veranderd. Ik ben al mijn spiermassa kwijt. In de plaats kreeg ik blubber.”

Volledig scherm Wati. © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photo News

“Onlangs had ik enkele gesprekken met mijn partner en vrienden: kan ik nog een bikini dragen? Is dat, bij mij persoonlijk, nog age appropriate? Ik heb lang getwijfeld, maar nu denk ik: het is wat het is. Het zijn máár uiterlijke kenmerken.” Speciaal voor de fotoshoot, en voor zichzelf, stapt Wati een eerste keer die drempel over en trekt ze haar bikini aan. De zenuwen gieren door haar lijf, zegt ze.

Wati: “Een paar jaar geleden zou ik gezegd hebben: ‘Mijn borsten.’ Maar gravity takes its toll. Nu vind ik mijn boezem niet meer zo mooi als vroeger. Dus doe maar: mijn rechte schouderlijn en mijn sleutelbeen. En ik ben dankbaar dat alles een beetje in verhouding is. Voilà. Maar om nu te zeggen dat ik echt iets mooi vind aan mijn lijf, vind ik tricky. Momenteel heb ik vooral veel onzekerheden.”

“Doordat ik ongeveer een jaar moest platliggen, ben ik veel spiermassa verloren en ben ik negen kilo bijgekomen. Mijn billen zijn serieus dikker geworden en mijn buik is niet meer strak.”

“Daar komt nog bij dat ik twee littekens heb. Eentje boven mijn bikinilijn en eentje boven mijn borst. Die zijn van de operatie en het apparaatje waarlangs de chemo werd ingespoten. Op zich vallen die littekens nog mee, ze zijn vooral een onwelkome herinnering aan alles wat ik de laatste maanden heb meegemaakt.”

Dat mijn haar uitviel, tot daaraan toe, maar ik raakte ook mijn wimpers en wenkbrau­wen kwijt. Zo choquerend Wati

“Ik ben ook nog steeds mentaal aan het bekomen van mijn reflectie in de spiegel. Door de chemo herkende ik mezelf niet meer. Dat mijn haar uitviel, tot daaraan toe, want ik had mezelf al eens kaalgeschoren en wist hoe dat eruitzag. Maar ik raakte ook mijn wimpers en wenkbrauwen kwijt. Ik had er geen seconde bij stilgestaan dat dat kon gebeuren en ik vond het zó choquerend.”

“Door de chemotherapie is een groot deel van mijn zelfvertrouwen verdwenen. Sowieso. Nu moet ik nog steeds wennen aan het spiegelbeeld, ik ben mezelf nog steeds aan het reconstrueren.”

SWIPE. Wati overwint haar onzekerheden tijdens de shoot op het strand

“Het liefst van al begin ik opnieuw te sporten. Ik ben altijd een sportief type geweest. Badminton, voetbal, handbal, basketbal, tennis of yoga. Het maakt niet uit, ik deed alles graag. Maar nu ben ik mijn fysieke kracht kwijt en mijn lichaam is nog niet sterk genoeg om opnieuw intensief te bewegen.”

“Nochtans probeer ik het wel. Ik ben al een paar keer naar de fitness geweest, maar dan ga ik zo zwaar over mijn grenzen dat ik een week moet bekomen. Niet zo slim, maar dat heeft te maken met wie ik ben. Ik ben ongeduldig, ik wil er altijd voluit voor gaan. Omdat het me alleen niet lukt, ben ik op zoek naar een personal trainer die me stapje voor stapje helpt om mijn uithoudingsvermogen weer op te bouwen. Dat zou echt fantastisch zijn.”

“Zoals gezegd kan ik nog niet sporten. Dus probeer ik elke dag 10.000 stappen te zetten. Dat is het minimum. Maar zoals gezegd ben ik vaak gefrustreerd omdat mijn lichaam nog niet doet en kan wat ik wil. Dan probeer ik een knop om te draaien en te focussen op mijn dankbaarheid. Ik had er evengoed niet meer kunnen zijn. Dus ik zeg elke dag tegen mijn partner: ‘Zie ons hier nu zitten. Wij zijn dikke chansaars.’”

“Muziek vind ik ook belangrijk. Als tiener ben ik opgegroeid zonder familie. Zonder grootouders, nonkels, tantes of zelfs ouders. Muziek was mijn vervangfamilie. Ik heb altijd kracht gehaald uit lyrics die me raakten in mijn ziel. Dat is nu niet anders. Als ik me triestig voel, weet ik welke muziek ik moet opzetten om me op te peppen: jazz, funk, disco... Ik hou van soul music met positieve boodschappen.”

Voor het slapengaan doe ik een meditatie met sublimina­le boodschap­pen zoals ‘Ik ben mooi’ Wati

“Voor de rest draag ik zorg voor mijn lichaam door gezond te eten. Elke dag maak ik een fantastisch groentesapje, met wortel, gember, appel, selder, enzovoort. En ik mediteer. Ik begin de dag met enkele meditaties die een halfuur in beslag nemen. Dan sta ik stil bij de essentie: mezelf graag zien en anderen zo respectvol mogelijk behandelen. Of ik doe een gratitude meditation, dan toon ik mijn dankbaarheid voor wat ik heb en focus ik niet op wat eventueel ontbreekt.”

“Na het werk doe ik sowieso nog een meditatie van acht minuten en voor het slapengaan sluit ik af met een meditatie van 20 tot 45 minuten, met affirmaties en subliminale boodschappen zoals ‘Ik ben mooi zoals ik ben’.”

“Op die manier probeer ik mild te zijn voor mezelf en mezelf graag te zien. Dat lijkt zo eenvoudig, maar het is een van de moeilijkste opdrachten die er is. En toch is zelfliefde de moeite waard om er elke dag aan te werken.”

Volledig scherm Wati. © Pieter-Jan Vanstockstraeten / Photo News

Voor de zomerreeks ‘Mijn beachbody’ trekt NINA naar de Belgische kust. We fotograferen mannen en vrouwen en spraken met hen over wat ze mooi vinden aan zichzelf. Want m, v of x, groot of klein, maatje 34 of 54, maakt al niet uit, want iederéén verdient het om een bikinimodel te zijn.

