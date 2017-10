Water verwijdert pesticiden niet van appel. Maar zo lukt het wel 15u34

Bron: Time Health, Journal of Agricultural and Food Chemistry 0 Thinkstock Nina Als je je appels wast of proper wrijft met je trui, verdwijnen wel stof en vuil van je snack, maar blijven de pesticiden koppig zitten. Een nieuwe Amerikaanse studie ontdekte een betere manier om je fruit schoon te maken: een badje van 10 minuten met natriumbicarbonaat of zuiveringszout.

De appels zijn in de herfst op hun lekkerst. Maar voor je aan die heerlijke appeltaart begint, waarschuwen experts wel dat deze fruitsoort de kroon spant wat pesticiden op de schil betreft. Hoewel fruittelers deze chemicaliën van de overheid mogen gebruiken, en dat deze stoffen veilig bevonden zijn in lage dosissen, is het toch moeilijk om de impact voor je gezondheid op lange termijn in te schatten.

Verschillende methoden

De nieuwe studie aan de universiteit van Massachusetts verscheen in het magazine Journal of Agricultural and Food Chemistry. De onderzoekers brachten twee vaak voorkomende pesticiden - fungicide thiabendazole en insecticide fosmet - in hoge concentraties op Gala-appels aan. Na 24 uur probeerden de onderzoekers drie verschillende poetsmethodes: kraantjeswater, een mengeling van water en natriumcarbonaat, en een bleekmiddel dat door commerciële fruittelers gebruikt wordt.

Thinkstock

Badje van een kwartier

Vervolgens bestudeerden ze het niveau van pesticide op de schil en in het fruit. Wat bleek? Natriumbicarbonaat is efficiënter dan bleekmiddel en kraantjeswater. De beste methode is het fruit 12 tot 15 minuten te laten weken in water met 1 procent zuiveringszout. Alle pesticiden op de schil waren verdwenen, maar ook de stoffen die al een beetje dieper in het vruchtvlees waren doorgedrongen. Hoofdonderzoeker Lili He: "Als het fruit al in de fabriek wordt gewassen, dan moeten we dat thuis niet meer doen, toch? Maar nu blijkt dat de procedure van fruittelers niet efficiënt is."

Schillen of niet?

Heb je geen geduld of tijd om je snack in zuiveringszout te laten weken gedurende 15 minuten? Dan is je fruit onder de kraan afspoelen nog altijd beter dan niets. De appel schillen helpt ook, maar dan smijt je heel wat waardevolle vitamines, mineralen en vezels weg. Het is een mes dat aan twee kanten snijdt: in de schil vind je de hoogste concentratie van voedingsstoffen, maar hier zitten ook het meeste pesticiden in.