Wat zou jij anders aanpakken bij een nieuwe relatie? 35 reacties: “Ik wil meer experimenteren en meer sexting”

Wat zou jij anders doen, moest je nu een nieuwe relatie starten? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 24.700 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de meest opvallende en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit. “Ik wil meer dan het typische ‘mijn vriend komt klaar en het is gedaan’.”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een spannende vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. “Er zijn zó veel mensen die zeggen: ‘Ik zou graag meer communiceren, en vanaf het begin van de relatie open praten over wensen en noden. Da’s echt de rode draad deze week.”

Die communicatie kan over van alles gaan, zoals seksuele verlangens of meer experimenteren in bed. “Iemand stuurde ook: ‘Ik zou niet meer zeggen dat ik graag pijp. Nu verwacht mijn vriend elke dag een blowjob.’ (lachje) En er zijn verschillende vrouwen die aangeven dat ze hun orgasmes faken, en het moeilijk vinden om ermee te stoppen.”

Dat laatste is volgens Uwe een signaal dat de orgasmekloof nog steeds sterk aanwezig is. “Veel koppels vrijen tot de man klaarkomt. Dan is het gedaan. Slechts af en toe krijgt de vrouw achteraf nog een climax dankzij naspel met de partner, alleen of met een speeltje, maar dat beschouwen we eerder als een lekker dessertje. Niet als de hoofdmaaltijd”, meent Uwe. “Tegelijk zien we in porno dat vrouwen wél makkelijk klaarkomen, puur door penetratie. Dat creëert veel druk. Ik krijg zelfs vragen van mannen die willen weten hoe ze hun vriendin kunnen laten squirten. Dat lang niet elke vrouw dat kan, komt niet eens in hun op. Juist door die druk zullen sommige vrouwen geneigd zijn om hun orgasmes te faken. Maar daar doen ze niemand een plezier mee. Zichzelf niet, en hun partner zal zich achteraf ook bedrogen voelen. Opnieuw: communicatie is dus key.”

Quote Verschil­len­de mensen geven aan dat ze meer sexy talk en sexting willen, als ze een nieuwe relatie zouden starten. Uwe Porters

Het feit dat communiceren belangrijk is, kunnen we nog verder opentrekken, stelt Uwe. “Verschillende mensen geven namelijk aan dat ze meer sexy talk en sexting willen, als ze een nieuwe relatie zouden starten. Mijn bedenking daarbij: daar kan je in je huidige relatie toch ook perfect mee beginnen? Het kan zijn dat het in het begin nog onwennig voelt, als een ‘moetje’, maar je zal merken dat het heel snel een fijne gewoonte wordt.”

“Je hoeft je trouwens niet volledig bloot te geven. Een suggestieve foto is veel sexyer dan een foto waarop je volledig naakt bent. Je kan beginnen met een foto van je lingeriebandje, bijvoorbeeld. Of bijt in een perzik en laat het sap verleidelijk uit je mond lopen. Ook tof: een korte video waarin je aan een lolly likt of een vrouw die een natte, witte T-shirt draagt met niets eronder. Een zwart-wit filter geeft je foto ook direct een zwoelere vibe.”

“Die boodschap kan je op alle vlakken trouwens meenemen. Als je iets zou willen veranderen in een ‘nieuwe’ relatie, kan je dat in je huidige ook al introduceren. Ik hoop echt dat veel partners deze vraag aan elkaar stellen en er lessen uit kunnen trekken. Voor mensen die single zijn, kunnen al deze reacties ook handige handvaten zijn om de basis te leggen bij een volgende relatie.”

