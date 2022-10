Wat zou je anders doen bij je seksueel debuut? 35 Vlamingen reageren. “Wel zeggen dat het mijn eerste keer is”

Je mag je seksueel debuut nog eens opnieuw doen. Pak je het anders aan? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 30.000 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Haal glijmiddel in huis!”

Lessen voor thuis: “Experimenteer meer, laat je niet tegenhouden door schaamte”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Véél Vlamingen zijn niet zo tevreden over hun ‘eerste keer’. Maar dat besef kunnen ze omzetten in een les voor hun seksleven nu, gelooft Uwe.

“Veel antwoorden wijzen erop dat we ons vaak in ongemakkelijke bochten wringen voor ons seksueel debuut. Een pak mensen zeggen dat ze liever langer hadden gewacht: heel wat Vlamingen waren 14 of 15 toen ze voor het eerst het bed in doken. Een ander groot deel zegt dat ze het niet met de juiste persoon hebben gedaan — misschien net omdat ze er snel aan begonnen waren. En heel wat Vlamingen hadden meer glijmiddel willen gebruiken. Maar we denken dat we dat debuut ‘moeten’ hebben, snel, zonder te veel poespas. Dus we zwijgen.”

Quote Mensen schamen zich voor het bloedver­lies. Ze durven er geen glijmiddel bij te nemen. Ze doen het in de auto omdat ze thuis niet durven. Spijtig. Uwe Porters

Jammer, vindt Uwe. “Velen zeiden ook dat ze graag hadden gewild dat de focus minder op een orgasme — en dan vooral op een orgasme voor de man — had gelegen. Maar omdat niemand je op jonge leeftijd leert dat dat niet hoeft, weet je niet beter. Dat is hoe je de ‘daad’ doet, en klaar.”

Er zit nog veel schaamte rond seks voor de eerste keer, leest Uwe ook in de antwoorden. “Mensen schamen zich voor het bloedverlies. Ze durven er geen glijmiddel bij te nemen. Ze doen het in de auto of op een andere oncomfortabele plaats, omdat ze thuis niet durven. Vrouwen durven niet voor hun eigen genot te kiezen. Spijtig. Veel mensen antwoordden: ‘Had ik maar wat meer geëxperimenteerd.’ Hadden ze maar meer geproefd, geprobeerd, zichzelf en hun partner leren kennen. Nu weten ze dat dat hun seksueel debuut veel fijner had gemaakt. Maar de schaamte hield hen toen tegen.”

Let op: ook Vlamingen die heel gelukkig waren met hun eerste keer, stuurden een antwoord in, zegt Uwe. “Bij sommigen verliep het heel mooi, heel respectvol, ze begonnen eraan met meer context en vertrouwen. Zulke fijne ‘eerste keren’ waren gelukkig niet al te zeldzaam.”

Quote Als je wél durft te zeggen wat je wil en wat niet, dan is de kans kleiner dat je seks achteraf gezien anders wil aanpakken. Dan zit ’t van de eerste keer goed. Uwe Porters

De grote les is in elk geval dat we die schaamte en stilte rond ons seksleven vanaf het begin zouden moeten lossen, zegt Uwe. “Voor ouders hoop ik dat dit een eyeopener zijn: je wil toch niet dat je kind het stiekem in een auto moet doen, of met de verkeerde persoon, of dat ze denken dat penetratie ‘moet’. Práát daar met hen over. En haal glijmiddel in huis voor hen. (lacht) Maar ook: haal die schaamte uit je seksleven van nu. Hoeveel Vlamingen faken nog tijdens de seks of verwaarlozen hun eigen genot? Als je wél durft te zeggen wat je wil en wat niet, dan is de kans veel kleiner dat je seks achteraf gezien anders wil aanpakken. Dan zit ’t van de eerste keer goed.”

