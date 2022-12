Wat zijn je seksvoornemens voor 2023? 40 Vlamingen reageren: “Partnerruil met de knappe collega van mijn man”

Wat staat er op je intieme verlanglijstje voor 2023? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 35.600 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Ik wil nog eens gebeft worden door mijn man. Dat is geleden van voor mijn zwangerschap. En mijn dochter is al zeven jaar ...”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lessen voor thuis: “Niks werkt zo prikkelend als praten over seks”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Met het nieuwe jaar in aantocht koesteren veel Vlamingen voornemens voor meer plezier tussen de lakens.

De wishlists zijn erg uiteenlopend, van eerder tam tot mensen die alle remmen willen losgooien. “Sommige singles geven aan dat ze zich eenzaam voelen tijdens deze periode”, merkt Uwe als eerste op. “Zij zijn al blij als ze volgend jaar méér intiem contact beleven dan in 2022.”

Quote We beseffen meer dan ooit dat we sensueel mogen zijn en dat we ons niet hoeven te schamen voor onze seksuele verlangens. Uwe Porters

Ook zelfvertrouwen is een stokpaardje van enkele Vlamingen. Uwe: “Het valt op dat veel mensen hopen dat ze zelfzekerder worden in 2023. Er was zelfs een vrouw die bekende: ‘Ik zal blij zijn als ik tijdens het vrijen bovenop mijn man durf te gaan zitten’.”

Iets wat erop aansluit, is dat sommige mensen een boudoir fotoshoot op hun verlanglijstje hebben gezet. Een sexy shoot in lingerie dus. “Ook dat heeft te maken met het zelfvertrouwen boosten, hé”, meent Uwe. “En dat niet alleen: het toont dat we dit jaar een kanteling hebben teweeg gebracht met ‘Breek de week’. We beseffen meer dan ooit dat we sensueel mogen zijn en dat we ons niet hoeven te schamen voor onze verlangens. Integendeel, het is zelfs goed om er voeling mee te krijgen.”

Volledig scherm Uwe Porters. © Boudoir By Tine

Vandaar dat velen ook hun seksuele wensen op hun intieme verlanglijst zetten. “Meer experimenteren, daar draait het om. De een wil een tantra-cursus volgen, de ander een zou graag een strap on gebruiken. Anale seks, een bezoek aan de luxury adult playroom SPKND, vrijen op een onverwachte locatie zoals een berg, ... de voorbeelden zijn talrijk.” Een andere veelvoorkomende fantasie is het openen van de monogame relatie. “Vooral trio’s en bezoekjes aan parenclubs of erotische feestjes zoals Caviar de la Nuit zie ik passeren.”

Quote Koppels die een weekend eropuit trekken, steken hun programma vaak bomvol. Dat werkt averechts. Uwe Porters

Nog een populair antwoord: meer intimiteit en verbinding in 2023. Het toont dat het niet evident is om passie en vuur in de slaapkamer te behouden. Vooral bij koppels die al een tijd samen zijn en kinderen hebben. Voor hen geeft Uwe duidelijk advies. “Communicatie is het allerbelangrijkste. En dan heb ik het niet over verwijten als ‘Jij hebt nooit goesting’ of ‘Jij bent alleen maar geïnteresseerd in seks’. Probeer echt om open te babbelen: wat is er veranderd in ons (seks)leven? Wat heb ik nodig om opgewonden te raken? Zo kunnen jullie samen streven naar de seks die jullie écht willen. Plus, niks werkt zo prikkelend als praten over seks.”

“Nog een tip: probeer voldoende rustige momenten in te plannen met jullie tweetjes. Als koppels een weekend eropuit trekken, steken ze hun programma vaak bomvol. Het moét plezant zijn. Je moét er het meeste uithalen. Maar dat werkt averechts want het legt er veel te veel druk op. Het is ook oké om gewoon samen te zijn en te zien waar jullie eindigen.”

Uwe Porters verkoopt ook ‘Breek de week’-kaarten. Een pakket met 30 verschillende kaarten met prikkelende illustraties kost 19,95 euro en kan je online bestellen.

In ons dossier lees je alle andere artikels uit ‘Breek de week en maak me week’: