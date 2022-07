Wat weet Bekend Vlaanderen van liefde? Dit zijn hun 25 opmerkelijkste uitspraken. “Graag zien? Daar hoort seks bij”

EXCLUSIEF. Elke Clijsters schrijft romanti­sche brief aan oude liefde Todd Reid: “Toen sloeg de vonk echt over”

Op haar zeventiende viel Elke Clijsters (37) voor de extreem getalenteerde Australische tennisser, Todd Reid. Twintig jaar later denkt ze soms nog aan hem. Want Todd overleed in 2018, hij was toen amper 34. Alles wat Elke hem nog een keer zou willen zeggen, schrijft ze voor ons neer in een brief. “Naast het veld vonden onze blikken elkaar steeds vaker. Spanning. Een klik. Ik viel niet meteen op je uiterlijk, dan wel op je charisma. Op wie je was.”

