Wat vrouwen en mannen écht willen: 7 kleine dingen die koppels het meest waarderen in een relatie Nele Annemans

31 augustus 2018

17u12

Bron: Bustle 0 Nina Wat maakt vrouwen en mannen nu écht gelukkig in een relatie? Een groot huis met een gigantische oprijlaan en dito zwembad? Samen verre reizen maken of uren Netflix kijken? Nee, uit een grootschalige enquête van de onlineapotheek Superdrug blijkt dat het vooral de kleine dingen zijn die een groot verschil maken en het geheim zijn voor een lange, gelukkige relatie. Hier ontdek je de zeven belangrijkste.

1. Met elkaars grappen lachen: 68%

68 procent van de ondervraagden hecht het meeste waarde aan elkaars mopjes grappig vinden. Maar dat betekent ook dat 32 procent (met stalen zenuwen - of geen humor) het niet erg vindt dat hun partner niet lacht met hun grappen. Toch bewijst het resultaat dat hetzelfde gevoel voor humor cruciaal is in een relatie.

2. Eten kopen dat ze lekker vinden: 65%

65 procent vindt het erg leuk als hun partner eten voor hen koopt dat ze lekker vinden. Bij mannen stond dit als tweede belangrijkste, bij vrouwen stond het op de derde plaats, maar natuurlijk, in ons hart staat het op nummer een.

3. Vaak of willekeurig lachen: 65%

Uiteraard klinkt 'vaak' beter dan 'willekeurig' glimlachen, maar uit de enquête blijkt dat een glimlach - al is het maar een kleine - wonderen doet voor je relatie. Lachen is zelfs even belangrijk als eten kopen dat je partner lekker vindt. Eat and smile!

4. Maaltijden voor hen klaarmaken

En opnieuw: eten. 60 procent van de ondervraagden kan het erg op prijs stellen dat hun partner maaltijden voor hen klaarmaakt. Logisch ook. Iedereen weet dat de liefde door de maag gaat en dat een uitgebreid dinertje de snelste weg is om iemands hart te veroveren.

5. Zeggen dat ze sexy of aantrekkelijk zijn: 54%

Sexy of aantrekkelijk genoemd worden, werd slechts door 54 procent van de respondenten als erg belangrijk aanschouwd. Opvallend: bij vrouwen stond het op de 4de plaats van de dingen die hen gelukkig maken, bij mannen stond het zelfs niet in hun top 10.

6. Samen plannen maken: 53%

Wie houdt er niet van een leuke datenight? 53 procent zei dat samen uitjes plannen is iets waar ze erg veel waarde aan hechten in hun relatie.

7. Hen kalmeren als ze boos zijn: 49%

Tot slot waarderen veel partners het als je hen kalmeert als ze boos zijn. Wat natuurlijk erg lief is, maar uiteraard minder belangrijk dan voor je te koken.

Meer over Netflix

Superdrug

samenleving

familie

mensen