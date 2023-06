Wat te doen bij ‘boob sweat’? Dermatoloog Thomas Maselis weet raad. “Deodorant werkt enkel op deze manier”

Veel vrouwen hebben er last van wanneer de temperaturen de hoogte in schieten: boob sweat. En dat is lastig. Want een beetje zweet onder je oksels is makkelijk weg te wassen of verholpen met deodorant. Maar wat kan je doen als je ook zweet onder je borsten? Geen paniek, dermatoloog Thomas Maselis weet raad.

Volledig scherm © ThinkStock

Dé kweekbodem voor bacteriën, gisten en schimmels

Er zijn veel mensen die last hebben van dit kwaaltje. En ja, dat kan best vervelend zijn. “Zweet tussen huidplooien raakt niet makkelijk weg. Het blijft op je huid zitten. Dit is de ideale kweekbodem voor bepaalde bacteriën, gisten en schimmels”, zegt Maselis. “Hierdoor kan je huid gemakkelijk geïrriteerd raken. Met roodheid, jeuk, infectie en kloofjes tot gevolg.”

Je bh of een gebogen houding werkt zweten onder je borsten nog meer in de hand. Dermatoloog Thomas Maselis

“De plooi onder je borst is echter een speciaal plekje”, merkt de dermatoloog op. “Want je bh zorgt daar voor nóg meer wrijving. Mensen zitten ook dikwijls voorovergebogen voor een computerscherm, waardoor die huidplooien onder de borst nog feller benadrukt worden. Vooral mensen met grote borsten hebben hier vaak last van.”

Alle simpele remedies op een rijtje. “Vermijd synthetische beha’s”

Zorgeloos van de zonnestralen genieten willen we allemaal. Maar hoe voorkom je dat de huid onder je borsten door zweet geïrriteerd geraakt? “Eerst en vooral moet je voorkomen dat je fel gaat zweten”, tipt de dermatoloog. “Kleed je dus licht genoeg en draag bij voorkeur luchtdoorlatende stoffen. Een T-shirt van katoen of linnen bijvoorbeeld. Ook je bh is vaak een van de grootste boosdoeners: vermijd synthetische bh’s met een brede band.”

Volledig scherm © Bobbi Lockyer/Getty Images/Refinery29 RF

Mogen we in de huidplooien van onze borsten, net zoals onder de oksels, dan gewoon deo spuiten? “Ja”, zegt Maselis. “Maar enkel als je dat preventief doet. Neem eerst een douche en dep daarna je huidplooien droog. Smeer of spuit vervolgens deo. Gebruik géén deodorant als je huid al geïrriteerd is of rood ziet, want dan ga je het probleem erger maken”, benadrukt de dermatoloog.

Vochtabsorberende zalf of poeder werkt ook goed, zegt hij. “Denk maar aan babypoeder dat bedoeld is om de billetjes van een baby droog te houden. Je kan dit ook gebruiken onder je borsten, zodat er geen irritatie ontstaat. Zo’n poeder of zalf gebruik je ook het best nadat je je hebt gewassen”, aldus Maselis.

Zalf of poeder kan je tot zo'n twee keer per dag aanbrengen. Dermatoloog Thomas Maselis

“Heb je veel last? Dan kan je de zalf of poeder tot zo’n twee keer per dag aanbrengen. Ook scheurlinnen of een kompres onder je bh steken, kan helpen om de huidplooien onder je borsten droog te houden.”

Merk je dat het daaronder toch jeukt en rood wordt? “Dan is dat hoogstwaarschijnlijk een teken van infectie en raadpleeg je het best een arts”, zegt de dermatoloog. “Die gaat ineens kunnen vaststellen of je te maken hebt met een schimmel of een gewone irritatie.”

Lees ook: