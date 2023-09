Wat moet je aanvangen met sleutels en portefeuille in een trouwkostuum? “Er is wel degelijk een etiquette”

De aandachtige kijker stoorde zich tijdens de eerste aflevering van ‘Blind Getrouwd’ aan een ‘onvergeef­lij­ke kleding­blun­der’. In de strakke kostuumbroek van Brecht prijken zijn telefoon en een bos sleutels. Maar wat moet je dan wel met die spullen aanvangen? We vroegen het aan experts in (trouw)kostuumetiquette. “Het is nóg meer taboe om een portefeuille in de achterzak te stoppen.”

Jolien De Neve (32) en Brecht Heldenbergh (32) stapten als eerste in het huwelijkbootje tijdens een nieuw seizoen van ‘Blind Getrouwd.’ Het hart van kijkend Vlaanderen leek een sprongetje te maken. Niet omdat het duo meteen een klik had. Wel omdat Brechts portefeuille zichtbaar was.

Volledig scherm © DPG Media / VTM

Als weddingplanner bij Joyeux Weddings let Joyce Denie op veel details. “Ik zeg proactief tegen de bruidegom dat hij zijn spullen best afgeeft bij de intrede en tijdens de ceremonie. Dat kan bij een ceremoniemeester, die ze veilig opbergt. Maar evengoed bij een familielid of de getuigen.”

Je doet die dag zoveel moeite om je op te kleden, dan is het niet elegant als er een bos sleutels in je zak rinkelt Weddingplanner Joyce Denie

Dat het onderwerp leeft en voer voor discussie is, ondervindt Joyce persoonlijk. Ze stapt dit weekend zelf in het huwelijksbootje. “Mijn papa gaat me tijdens de ceremonie weggeven. Ik vroeg hem om zijn gsm, sleutelbos en portemonnee op dat moment af te geven. Hij was verbaasd (lacht). Hij snapt het probleem niet en we hebben er nog wat over gediscussieerd (lacht). Mijn partner is wél mee in het verhaal.”

Mannen zijn het gewoon alles op zak te hebben, maar er is een trucje

Heeft de papa van Joyce een punt? “Je doet die dag zoveel moeite om je op te kleden, dan is het niet elegant als er een bos sleutels in je zak rinkelt”, vindt Denie. “Een bruid loopt toch ook niet met een handtas rond? Maar mannen zijn het natuurlijk gewoon om alles op zak te hebben.”

In een binnenzak bij je borst tegen de ribbenkast zie je een portefeuil­le niet of minder zitten Bruno Van Gils, zaakvoerder Café Costume

Dat merkt ook Bruno van Gils, zaakvoeder bij het populaire maatpakkenbedrijf Café Costume. Zij werkten dit jaar niet mee aan ‘Blind Getrouwd’, maar hebben wel tips. “We weten dat dit voor veel mannen echt een praktisch probleem is. Ze hebben altijd de neiging om dingen in die zakken te proppen.”

“Het begint met een goede portefeuille. Als je een kostuum draagt, ga je best voor een dunner model waarin op die dag enkel het essentiële zit. Zo’n ‘openklapper’ met tientallen kaarten laat je best thuis.”

En die dunne portefeuille hoort énkel en alleen thuis in de binnenzak. “Die zak bevindt zich ter hoogte van de borst, tegen de ribbenkast. Daardoor zie je een portefeuille niet of minder zitten. De buitenste zakken van een pak zijn altijd dichtgenaaid: laat dat ook zo. Je vermijdt zo dat het kostuum gaat ‘uitzakken’, dat ziet er slordig uit op den duur.”

Kostuumexpert raadt dit accessoire voor mannen aan

Volgens Van Gils is er wel degelijk iets als kostuumetiquette. “Het is nog meer taboe om een portefeuille in de achterzak van je broek te stoppen. Dat doe je gewoonweg niet. Het ziet er niet mooi uit en is slecht voor je kostuum. Er komt rek op.”

Volledig scherm Een nette tas voor mannen. © Getty Images

Ook bij Café Costume vertellen ze dat er weinig anders opzit dan je spullen bij iemand anders te droppen. Al zijn er ook stijlvolle accessoires. “Niet geschikt voor een trouw, natuurlijk, maar je kan op ‘gewone’ dagen je kostuum combineren met een mooie duffle bag waarin je spullen weg kan stoppen. Die zijn iets sportiever, maar wel stijlvol.”

Scheurt je kostuumbroek door spullen in je zakken?

In de teaser voor de volgende aflevering van ‘Blind Getrouwd’ zien we een broek scheuren bij een deelnemer, wanneer die uit de auto springt. Op de naad achteraan nog wel. Ook zanger Mathieu Terryn van Bazart overkwam het onlangs. Is dat wat je overkomt als je toch koppig spullen in je broekzakken steekt?

“Niet meteen”, stelt Van Gils gerust. “Mannen kiezen gewoon steeds vaker voor strakke broeken. Maar bij zo’n klassieke kostuumbroek is dat delicaat. Die is anders in elkaar gestikt, waardoor die er niet tegen kan als je plots door de benen gaat. Het is geen chino of jeansbroek. Soms zijn de broeken ook iets te strak aangemeten”, zegt Van Gils.

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook: