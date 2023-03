Wat moest je je partner leren over seks? 40 Vlamingen reageren: “Een clitoris is geen instantmaaltijd”

COLUMN. Journalist Jeroen schrikt van zijn plotse huilbui. “‘Het is oké, papa’, fluistert mijn zoon”

Journalist Jeroen is geen blèter, zoals ze dat zeggen. Maar op één bepaald, onbewaakt moment werd het hem plots toch te veel, schrijft hij in zijn wekelijkse column. Jeroens zoon vraagt zich af waarom zijn vader in huilen uitbarst. Het antwoord daarop blijft uit, of toch niet? “Het was eeuwen geleden dat ik zo huilde.”