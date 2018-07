Wat minder tijd doorbrengen met je smartphone? Kies voor een realistische digitale detox Margo Verhasselt

10 juli 2018

14u05

Bron: Vogue UK 1 Nina Het idee van een digitale detox klinkt erg dromerig wanneer je inbox uitpuilt en je het grondig beu bent dat je iPhone wordt meegerekend als een van je organen. Al is een totale detox misschien een tikkeltje te onrealistisch. Dat is niet erg, zo kick je deze zomer af op een goede en vooral vol te houden manier.

We leven in een wereld waarin - stop met ontkennen, we weten allemaal dat verschillende onder ons met hun gsm onder hun kussen slapen- mensen extreem afhankelijk zijn van hun gsm's. Pas op, ik ga je niet tegenspreken. Soms kan een smartphone en internet binnen handbereik ons leven bijzonder gemakkelijk maken. Wanneer je in een onbekende stad bent en op zoek gaat naar een leuk restaurantje bijvoorbeeld.

Daarom gaan we deze zomer zoeken naar een gulden middenweg. We steken onze smartphones dan ook niet achter slot en grendel, we nemen gewoon een gezonde afstand zodat je geld, mobiele data én ruimte in je hoofd kan besparen.

Back to basics: haal de kaart boven

Voor je me aanvalt met hooivorken en fakkels: ik weet het heus, de navigatie-apps op een gsm zijn super handig. Ze zijn dan ook de ware redders in nood op roadtrips of een weekendje weg. Maar probeer er alleen op te rekenen wanneer je ze echt nodig hebt. Het is voor zo veel mensen een automatisme geworden om met een navigatiesysteem aan te rijden dat we zelfs niet meer letten op de borden om ons heen. Doe deze zomer lekker old skool en stippel je routes op voorhand uit, zo zie je ook nog iets van het landschap om je heen.

Wees kieskeurig over notificaties

Je wil op de hoogte worden gebracht van sommige zaken. Begrijpelijk. Waar je vrienden uithangen, dat je over 5 uur moet inchecken, zeer belangrijk. Minder belangrijk: elke like en comment op al je sociale mediaprofielen. Zet de meldingen van apps uit zodat je alleen de apps bekijkt waarvan je het nodig vindt. Meld je werkmail uit als je op vakantie vertrekt. Je moet met je neus niet in je mails zitten, ze overleven het echt wel even zonder jou.

Zet nieuws-updates aan

Trek je naar andere oorden, maar wil je toch up-to-date blijven met wat er in de wereld gaande is? Schakel dan de pushberichten van nieuwsapps in.

Echte kiekjes

Weet je nog het moment dat je terugkeerde van vakantie en de foto's toekwamen? Het leukste moment ooit. Samen met het gezin de foto's bekijken, in een fotoboek plakken en herinneringen ophalen. Als er iets is dat het digitale tijdperk ons heeft afgenomen, is het dat wel. Koop een wegwerpcamera of polaroid en neem weer kiekjes zoals we dat vroeger deden. Plezier op het moment zelf, en daarna des te meer.