Wat met vervallen tubes en wanneer is zonnecrème ongezond? Dermatoloog beantwoordt 8 vragen

Op dokters­voor­schrift naar een museum? Dáárom is dat een goed idee. “Als een fitness voor je binnenwe­reld”

Op doktersrecept naar het museum voor je mentale welzijn: in Canada gebeurt het al, en ook in ons land wordt ermee geëxperimenteerd. Zowel het museum als kunst an sich brengen heel wat teweeg op vlak van ons mentaal welzijn. Drie experts leggen uit hoe dat komt. “Een oudere vrouw zei dat ze zich na haar museumbezoek minder eenzaam voelde dan toen ze toekwam.”