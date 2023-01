Wat kan je doen bij een winterdip of winterdepressie? Expert beantwoordt 19 vragen. “Wijn is geen goed idee”

40 Vlamingen verklappen wat iemand goed maakt in bed. “Er zijn toch echt wel bepaalde skills”

Wat maakt iemand goed in bed? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 35.900 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Ik wil iemand die me vastberaden van op mijn rug in één zwier op mijn buik kan gooien.”

5 januari