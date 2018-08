Wat je sterrenbeeld vertelt over je seksleven Nele Annemans

21 augustus 2018

12u58

Bron: PureWow 0 Nina Of je seksuele fantasieën meer weghebben van de pikante scènes uit '50 Shades of Grey' of eerder van de romantiek uit 'The Notebook': grote kans dat de sterren er voor iets tussen zitten. Hier ontdek je wat jouw sterrenbeeld zegt over je seksleven.

Ram (21 maart - 21 april)

In je dagelijkse leven sta je bekend om je krijgersfaçade, maar in de slaapkamer ben je een eerder een softy. Vergis je echter niet: die tederheid en kalmte is nergens te bespeuren als je zin hebt in seks. Als je opgewonden bent, wil je ook dat het gebeurt en krijg je dat ook meestal voor elkaar.

Stier (22 april - 21 mei)

Onenightstands? Niet jouw ding. Behorend tot de aardetekens ben jij erg zintuiglijk ingesteld, afwachtend en zeer vasthoudend. Je houdt van de sensatie die seks te bieden heeft en je doet het het liefst op een niet-gehaaste en onbevangen manier. Wat down-tempo R&B of jazz brengen je helemaal in de stemming.

Tweelingen (22 mei - 21 juni)

Tweelingen houden van fun en dat geldt ook voor hun seksleven. Ze raken makkelijk opgewonden en zijn snel tevreden. Tweelingen hebben vaak kinky interesses en experimenteren graag. Van de Kamasutra tot SM: ze proberen alles uit!

Kreeft (22 juni - 23 juli)

Kreeften staan erom bekend emotionele en erg passionele minnaars te zijn. Ze houden van lange, intense kussen en omhelzingen. Het aanraken van een ander lichaam is voor hen een ultiem zintuiglijk genot en iemand anders toelaten hun lichaam aan te raken is voor hen een uitdrukking van vertrouwen en diepe intimiteit.

Leeuw (24 september - 23 augustus)

Alom bekend als de aandachtstrekkers in de dierentuin, hebben leeuwen een verrassend vrijgevige en doelgerichte houding als het gaat over seks. De leeuw ziet seks als iets heel natuurlijks en wil vooral liefhebben als beide partners in de stemming zijn. Ze houden ervan om hun partner te bevredigen zonder dat ze daarvoor iets in de plaats willen.

Maagd (24 augustus - 22 september)

Als er een woord de seksstijl van de maagd typeert, is het wel discretie. Praktisch en ambitieus als ze zijn, praten ze niet graag over seks. Van onenightstands houden ze dan weer wel. Daarnaast zijn geheime liefdesaffaires vaak erg aanlokkelijk voor maagden, die seksueel opgewonden worden door dergelijke verboden avonturen.

Weegschaal (23 september - 22 oktober)

Is het een grote verrassing dat het partysterrenbeeld een onbevangen seksliefhebber is? Hoewel weegschalen wel geduld hebben, overheerst vaak hun natuurlijke vurige neiging om er meteen aan te beginnen en er helemaal in op te gaan. Bovendien houden ze wel van experimenteren, zeker als het gaat om de locatie. Weegschalen hoeven immers niet per se in bed te vrijen, alles wat hen in evenwicht houdt is prima.

Schorpioen (23 oktober - 22 november)

Hoewel schorpioenen de indruk kunnen geven dat ze verlegen of teruggetrokken zijn, komt zodra ze seks hebben hun hartstochtelijke karakter naar boven. En als dat gebeurt, is die energie intens. Toen Usher schreef "lady in the streets but a freak in the bed", dan had hij het waarschijnlijk over een schorpioen.

Boogschutter (23 november - 22 december)

Boogschutters houden van actie en zijn niet zo'n fan van voorspel. Ze zijn direct, vurig - soms zelfs overweldigend - en ervaren meestal een hoge mate van opwinding. Ze houden van spontaniteit en dus ook van een vluggertje op de eettafel.

Steenbok (23 december - 20 januari)

Je bent net zo praktisch in je seksleven als in je leven: je denkt altijd op lange termijn. Steenbokken willen graag regelmatig seks, zolang dat maar is met iemand waar ze om geven en een toekomst mee zien. Seks en liefde gaan voor de steenbok dan ook hand in hand.

Waterman (21 januari - 18 februari)

Op het gebied van seks zijn watermannen snel verveeld. Hun wederhelft doet dus maar beter zijn best om hen te blijven pleasen in bed. Watermannen vallen ook meestal op experimentele partners, al kan een beetje preutsheid best goed voor hen zijn. Een iets terughoudende partner zou hen zelfs tot nieuwe hoogtepunten kunnen brengen.

Vissen (19 februari - 20 maart)

Voor vissen kan seks behoorlijk ingewikkeld zijn. Door hun gevoelige, emotionele persoonlijkheid gebruiken ze seks vaak onbewust als een manier om hun problemen op een fysieke manier te verwerken. En hoewel dat niet echt vrolijk klinkt, is het niet altijd een slechte zaak. Die negatieve gevoelens kunnen namelijk zorgen voor meer extatische seksuele hoogtepunten. Met andere woorden, de volgende keer dat je baas je op het matje roept of je urenlang in de file staat, rep je dan meteen naar de slaapkamer zodra je thuiskomt!