Wat je absoluut niet mag vergeten bij het plannen van je trouwfeest Margo Verhasselt

29 maart 2018

17u07

De lente is officieel van start gegaan en de trouwklokken beginnen stilaan overal te luiden. Een trouwfeest moet magisch zijn, of tenminste erg leuk. Het laatste wat je wil is dat een make-up faux pas of de regen het feestje -letterlijk dan- in het water doet vallen.

Ben jij momenteel zelf een trouwfeest aan het organiseren? Dan weet je dat er ongelooflijk veel bij komt kijken. Waar trouwen we? Wie komt er? Wat eten we? Wat trek ik aan? Wat trekt de bruidegom aan? Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het is alleen maar logisch dat je door al deze drukte dingen over het hoofd gaat zien. Al zijn de volgende puntjes, toch dingen waar je beter aan denkt bij het plannen van de mooiste dag van je leven.

Doe niets voor je een budget hebt gemaakt

Voor de hand liggend? Misschien wel, maar wel van 'levensbelang'. Zullen er last-minute kosten de kop opsteken? Hoogstwaarschijnlijk wel. Maak daarom een realistisch budget voor je met iets anders begint. Doe je dat niet, dan word je waarschijnlijk binnen de kortste keren tot over je oren verliefd op een jurk of zaal die jullie je niet kunnen veroorloven. We weten het, een budget maken is niet het meest romantische waarmee je je op dit moment wil bezighouden, maar een goede richtlijn van in het begin zal jullie veel stress en discussies besparen gedurende de hele planning.

Maak een regenplan

We wonen in België en moeten even realistisch zijn, de kans dat het pijpenstelen regent op de dag van je trouwfeest is groot. Plannen jullie een trouw in de tuin of is de receptie voorzien op een terras? Hou er dan rekening mee dat het weer daar wel eens een stokje voor kan steken. Voorzie een tent, paraplu's (altijd! Voor wanneer de bruid van het gemeentehuis naar de auto moet bijvoorbeeld) en denk na over wat eventueel binnen kan.

Stuur niet te impulsief je 'Save-the-date' uit

Je wil van de daken schreeuwen dat je gaat trouwen, niemand die het je kwalijk neemt. Maar probeer toch voorzichtig te zijn wanneer je die save-the-date-kaartjes op de post doet. Ben je misschien niet een tikkeltje té enthousiast geweest met het uitnodigen van gasten? Wanneer je een save-the-date uitstuurt heb je iemand eigenlijk al uitgenodigd, dus is het niet meer oké om op die beslissing terug te komen over enkele maanden wanneer je de échte uitnodiging stuurt. Onze tip: wacht tot je een zaal hebt, en pas dan kan je een definitief aantal gasten bepalen.

Test je make up en haar uit

Laat je jouw make up doen door een professional? Top. Maar toch raden we je aan om nog even je make-up en haarstijl te laten uittesten voor de grote dag. Je kan namelijk iets heel anders voor ogen hebben dan degene die je haar en gezicht onder handen neemt. Daarnaast is het misschien leuk om enkele looks uit te testen zodat je een idee hebt van wat het beste bij jou past.

Besparen op de fotograaf

Heb je geluisterd en een budget gemaakt? Goed zo! Besparen hoort jammer genoeg ook vaak bij het plannen van een trouwfeest. Maar als we je een raad mogen geven, is een professionele fotograaf misschien niet waarop je moet besparen. Herinneringen blijven voor altijd, maar het is ook leuk om een aandenken te hebben na een mooie dag, en laat een prachtig fotoboek nu juist dat zijn.

Maar vergeet niet om goede instructies te geven aan de fotograaf. Oké, hij zou moeten weten wat te doen. Maar je wil achteraf geen foto's terugkrijgen waar je niet tevreden over bent. Zoek online al wat voorbeelden op en toon hem wat voor foto's je verwacht.