Wat is Small en Big Dick Energy en hoe beïnvloedt het jouw (seks)leven? Seksuoloog Kaat Bollen: “Mannen die onzeker zijn over hun penis sturen vaker dickpics”

“Er is volgens mij niet veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar Small of Big Dick Energy”, begint Bollen al lachend. “Maar we weten wel dat die ‘grote’ of juist ‘kleine’ aura een ding is.” Voor zij die er nog nooit van gehoord hebben, maakt de definitie uit Urban Dictionary waarschijnlijk veel duidelijk: “Big Dick Energy is zelfvertrouwen hebben zonder verwaand te zijn. Het is nooit misplaatst en het kan niet worden gesimuleerd. Het is het seksuele equivalent van een cheque uitschrijven voor 10.000 dollar wetende dat je het op de bankrekening hebt staan.”