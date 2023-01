Wat is jouw ultieme masturbatietip? 40 Vlamingen verklappen: “De vibrator ‘Jouvence’ is next level”

Wat is jouw ultieme masturbatietip? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 37.000 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Gebruik de Satisfyer én een gewone vibrator. Laat jezelf een paar keer bijna tot een hoogtepunt komen en ervaar dan de volledige climax.”

Lessen voor thuis: “Het speeltje Jouvence is next level. Ik noem het de Satisfyer op steroïden”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Uwe zit met haar gedachten bij ‘Wet January’, waarbij je uitgedaagd wordt om een maand lang elke dag te masturberen.

Een uur nadat ze haar vraag gesteld heeft, stroomt haar inbox al vol. En er valt Uwe meteen iets op. “Er zijn nog steeds Vlamingen die zeggen: ‘Ik masturbeer niet’. Of: ‘Ik vind het maar niks’. Dat vind ik zó treffend. Want soloseks draait om veel meer dan klaarkomen. Het gaat om jezelf volledig ontspannen, met jezelf in verbinding treden en zelfliefde.”

Quote Een man raadde aan om een haarrekje rond de geslachts­de­len te doen als extra stimulans. Uwe Porters

Gelukkig is de groep van mensen die wel werken aan een seksuele relatie met henzelf groter dan de groep die het niet doet. Soms doen ze tijdens soloseks de ogen toe en laten ze hun fantasie de vrije loop gaan. Nog vaker gebruiken ze een extra stimulans. “Denk aan berichtjes of foto’s van hun geliefde. Erotische verhalen, audioporno of gewone porno.”

Verder merkt Uwe een aantal duidelijke verschillen op tussen mannen en vrouwen. “Als het gaat over porno zullen vrouwen zoeken naar iets zachtere, meer intieme filmpjes. Evengoed hebben mannen unieke masturbatietips. Zo raadde een kerel aan om een haarrekje rond de geslachtsdelen te doen als extra stimulans. En er zijn veel mannen die toegeven dat ze graag buttplugs gebruiken.”

Veel vrouwen verklappen dat ze een favoriete assistent hebben als ze masturberen: de Satisfyer. “Luchtdrukvibrators zijn enorm populair”, bevestigt Uwe. “De bekendste is de Satisfyer. Er bestaat er ook eentje van Belgische makelij, en die heet ‘Jouvence’. Ik heb ze alle twee. Het systeem is hetzelfde, maar Jouvence is next level. Ik noem het de Satisfyer op steroïden. (lacht) Een andere vibrator die vaak genoemd wordt, is de Magic Wand.”

Uwe vindt het niet gek dat die speeltjes in de top drie staan. “Dildo’s bestaan al lang, maar die zijn gemaakt om penetratie na te bootsen. De Satisfyer, Jouvence en Magic Wand behoren tot de nieuwe generatie speeltjes die de vulva en de clitoris bespelen. Zij zijn, met andere woorden, gefocust op het vrouwelijk genot.”

Toch is Uwe geen voorstander om bij elke masturbatiesessie de Satisfyer boven te halen. “Het hangt ervan af wat je eruit wilt halen. Ben je op zoek naar een snelle ontlading? Pak dan je favoriete speeltje erbij. Heb je behoefte aan verwennerij of wil je in tune komen met jezelf? Dan kan je alle extraatjes eens achterwege laten.”

Quote Als je mastur­beert voor een spiegel, train je je brein om je lichaam te accepteren en jezelf mooi te vinden. Uwe Porters

Een masturbatietip die een paar keer terugkwam: doe het eens voor een spiegel. Ook Uwe is voorstander, en ze stelt een oefening voor. “Ga voor de spiegel staan, met kleren aan, en kijk vijf minuten lang naar je spiegelbeeld. Wat vind je mooi? Wat vind je minder mooi? Benoem dat. En kleed je dan stelselmatig uit tot je in je blootje staat. Streel jezelf, betast je borsten, masturbeer als je dat niet te confronterend vindt. Op die manier train je je brein om je eigen lichaam te accepteren en jezelf mooi te vinden.”

En dan zijn er nog koppels die graag tezamen masturberen. Naast elkaar in bed, bijvoorbeeld. Ze kijken elkaar in de ogen, maar mogen de andere niet aanraken. “Dat kan erg leerrijk zijn”, meent Uwe. “Je kan checken: hoe bevredigt mijn partner zichzelf? Welke triggers vindt hij of zij fijn? Maar bovenal is het een prikkelende ervaring. Jezelf bevredigen voor de ogen van je partner is een zeer intieme bedoening. Kwetsbaarder dan dat kan je je niet opstellen. En dat vinden sommigen erg opwindend en verbindend.”

