Wat is jouw diepste verlangen? 40 Vlamingen reageren: “Dat mijn partner met een laag libido me eens echt wíl”

Wat is jouw diepste verlangen? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 37.900 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Ik wil eens versierd worden door de knappe ambulancier, met happy ending.”

Lessen voor thuis: “Durf praten, ook over de ‘banale’ dingen”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Veel mensen willen eens buiten de lijntjes van hun relatie kleuren.

Dat is op zich niet gek of scandaleus. In het verleden heeft men namelijk onderzocht wat de meestvoorkomende verlangens zijn. Op plaats één staat het verlangen naar seks met de huidige partner. Op de tweede plaats verlangen we naar seks met iemand anders of met meerdere andere personen. Dat verlangen is er dus altijd geweest, en is sinds kort meer bespreekbaar in onze maatschappij.

Quote Zelfs flirten geeft een kick, want er komen endorfines vrij en je voelt je begeerd. Uwe Porters

Het is trouwens een misverstand dat iemand die verlangt naar seks met iemand anders, zijn of haar eigen partner niet meer opwindend vindt. “Het gaat onder andere om de wens om iets nieuws te beleven. Zelfs flirten geeft al een kick, want er komen endorfines vrij en je voelt je begeerd.”

“Plus, ik noem mijn leeftijdsgenoten weleens leden van de applaus-generatie, wij hebben veel bevestiging nodig. In de theorie moet je jouw geluk niet in handen van iemand anders leggen, maar in de praktijk doen we het soms wel. En het is onrealistisch om te verwachten dat onze partner elke minuut van elke dag voor de volle honderd procent beantwoordt aan onze behoeftes. Dat beseffen we meer en meer. Hoe het dan wel moet? Dat zijn we nog aan het uitzoeken.”

“Ook opvallend is dat er ongemak schuilt in sommige antwoorden. Enkele vrouwen laten bijvoorbeeld weten dat ze ervan dromen om eens te vrijen zonder pijn. Anderen zouden graag sneller en makkelijker opgewonden raken. ‘Ik mis het om echt geil te zijn’, stuurt iemand.”

“Mijn eerste advies: ga eens langs bij een professional zoals je huisarts of gynaecoloog. Er lopen wellicht nog veel vrouwen rond met ongediagnosticeerde vulvodynie of vaginisme. En ongetwijfeld hebben veel mama’s inwendige littekens of een pijnlijke vaginaopening na hun bevalling, zonder dat ze het weten. Dat is waanzin. Pijn is nooit oké.”

Tot slot verlangen we tussen de lakens vaak naar eerder ‘banale’ dingen. “In de media werd nog nooit zo veel gepraat over seksualiteit als nu. Maar met onze partner praten we nauwelijks over wat we echt willen in bed. Om een voorbeeld te geven: een man stuurde dat hij zo graag wil dat zijn vrouw eens een sexy lingeriesetje aandoet. Maar hij krijgt het niet over zijn lippen. En dat is zo jammer. Daarom is het belangrijk dat we meer praten over seks en onze verlangens. Alleen zo bouwen we aan een seksleven dat ons gelukkig maakt.”

