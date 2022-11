Wat is je meest duistere fantasie? 40 Vlamingen klappen uit de biecht: “Bekeken worden tijdens seks”

Wat is jouw meest geheime of duisterste fantasie? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 33.500 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Ik droom van passionele momenten op het werk met mijn baas.”

Lessen voor thuis: “Verboden vruchten blijken het lekkerst te smaken”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze keer? We laten ons graag meeslepen in onze fantasiewereld. “Je verbeelding neemt je mee naar onverwachte plaatsen”, zegt Porters. Sommige fantasieën zitten zelfs aan de extreme kant, waardoor ze triggerend kunnen zijn voor anderen.

Een duidelijk voorbeeld zijn mensen die fantaseren over dominantie, gedwongen seks of verkrachtingen. “Heel veel vrouwen kregen al eens te maken met grensoverschrijdend gedrag of seksueel geweld. Voor hen kan het moeilijk zijn om te lezen dat mensen hierover fantaseren. Maar het is belangrijk om een onderscheid te maken: als iemand over een verkrachting fantaseert, wil die persoon natuurlijk niet echt verkracht worden.”

Porters: “Dit fenomeen noemt men ‘Consensual Non-Consent’ (CNC): je geeft iemand toestemming om jou te overmeesteren. Het gaat meer om zó gewild zijn dat iemand anders niet kan weerstaan aan zijn of haar driften. Je bent zo begeerlijk dat de ander je moét hebben.”

Verder blijkt uit de reacties dat verboden vruchten nog steeds het lekkerste smaken. Sommige mensen fantaseren over een (bestaande) minnaar of een vriend van de partner. Porters: “Iemand droomt zelfs van een trio met haar partner en zijn tweelingbroer. (grinnikt) Heel wat mensen laten ook weten dat ze verlangen naar een collega. Dat wijst erop dat seks op de werkvloer toch een dingetje is. Zeker op een plek waar mannen en vrouwen moeten samenwerken, waar deadlines gehaald moeten worden en de adrenaline ruist. Ik denk bijvoorbeeld aan politiebureaus of operatiekwartieren in ziekenhuizen: daar hangt de spanning in de lucht en wordt er vroeg of laat geflirt.”

Een belangrijke nuance: we kunnen perfect over iets of iemand fantaseren zonder dat in het echt te willen. “Voor veel mensen blijft het bij fantaseren en hoeft er in het echte leven niks te gebeuren.”

Nog iets waar veel Vlamingen over fantaseren: groepsseks. Trio’s komen vaak voor, maar ook partnerruil of hitsige privéfeestjes. Dat komt overeen met onderzoek van de Amerikaan Justin Lehmiller. Hij stelde vast dat slechts 5 procent van de mannen en 13 procent van de vrouwen nog nooit fantaseerde over groepsseks.

Porters: “Ik spreek graag over monogamie waarbij je nét buiten de lijntjes kleurt. Zo zijn er veel mensen die zeggen dat ze bekeken willen worden terwijl ze vrijen met hun partner, naar een parenclub willen gaan of naar Caviar de la Nuit (een luxueus erotisch feest, red.). Dat gaat niet over seks met iemand anders willen hebben, maar over iets nieuw proberen als koppel. Aftasten wat monogamie te bieden heeft behalve een ‘wekelijkse vrijpartij in bed op zondagochtend’.”

Volledig scherm © Boudoir By Tine

Sommige mensen vragen zich tot slot af of ze een vreemde eend in de bijt zijn. “Iemand stuurde: ‘Ik heb geen duistere fantasie. Ben ik nu abnormaal?’ Natuurlijk niet. Dat is perfect mogelijk. Dat gezegd zijnde, denk ik dat sommige mensen het nog steeds moeilijk vinden om zich volledig over te geven aan hun fantasiewereld. Of ze weten niet goed hoe ze dat moeten doen. Dat begrijp ik, want het is niet makkelijk om je te laten meeslepen door een fantasie die beschouwd wordt als taboe. Onthoud: het is juist mooi om te zien hoe verschillend mensen zijn, maar dat er tegelijk veel gelijkenissen bestaan. Als het over fantaseren gaat, hoef je je nergens om te schamen.”



Uwe Porters verkoopt ‘Breek de week’-kaarten. Een pakket met 30 verschillende kaarten met prikkelende illustraties kost 19,95 euro en kan je online bestellen.

