Wat is je grootste seksblunder? Eerlijke reacties van 40 Vlamingen: “Ik viel in slaap tijdens een blowjob”

Wat is je grootste seksuele blunder? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 39.400 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “In het heetst van de strijd knalde ik met mijn hoofd tegen de bedrand. Ik viel flauw terwijl hij kwam.”

Lessen voor thuis: “Vaginale scheetjes zijn heel normaal”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Seks is heus niet zo perfect als we in romantische films zien. In het heetst van de strijd kan er weleens iets misgaan.

“Ik zou een boek kunnen vullen met alle antwoorden die zijn binnengekomen”, vertelt Uwe guitig. “Het is herkenbaar, grappig. En de boodschap is duidelijk: we kunnen er beter om lachen dan ons om schamen. Want dat is nergens voor nodig.”

Quote Er kwam een vrouw met een knie uit de kom bij de kinesist. Die zei: ‘In het vervolg niet meer op je knieën zitten, hé’ Uwe Porters

Sommige blunders komen vaker voor, merkt Uwe. “Veel mensen zijn al eens betrapt tijdens een vrijpartij. Door hun kind, de schoonouders, de poetsvrouw, collega’s, de politie...” Een tweede courante flater is in slaap vallen tijdens seks. “Hoe kan dat?”, vraagt Uwe zich af. “Afgaande op de reacties gebeurt het écht veel. Wellicht zijn het mensen die alcohol gedronken hadden of mensen met een stevig slaaptekort, zoals ouders.”

“En dan zijn er nog de ‘oorlogswonden’, zoals ik ze noem. De verwondingen die je per ongeluk oploopt tijdens seks, zoals een gebroken neus. Er was zelfs een vrouw met een knie uit de kom. Bij de dokter slaagde ze erin om vaag te blijven over de oorzaak, maar haar kinesist had het meteen door. Die zei met een knipoog: ‘Je mag in ’t vervolg niet meer op je knieën zitten, mevrouw.’”

Daarnaast ziet Uwe dat vrouwen zich vaak schamen om hetzelfde: vaginale scheetjes. “Ik val in herhaling, maar daar hoef je je ook écht niet om te generen. Omdat er luchtverplaatsing is in de vagina is het net logisch dat dit af en toe gebeurt.”

Quote Blunders die vaak worden aangehaald door mannen? Te snel klaarkomen of issues met de erectie. Uwe Porters

Een antwoord dat vaak terugkomt bij mannen? “Dat ze te snel klaarkomen of issues hebben met hun erectie. Ze blijven eerder slap of hun erectie houdt niet stand. Meestal heeft dat te maken met zenuwen, een eerste keer met iemand of de eerste keer tout court, zeggen ze zelf.”

En dan zijn er nog de blunders die geen echte blunders zijn, eerder zaken waar mensen spijt van hebben. “Heel wat mannen en vrouwen halen aan dat ze té lang bij hun partner bleven terwijl de seks niet goed was. Vijf jaar, zelfs tien of twintig”, zegt Uwe. “In dezelfde lijn zijn er veel vrouwen die faken dat ze genieten van de seks. Achteraf beseffen ze: eerlijkheid, ook in bed, brengt je nog het verste.”

