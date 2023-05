Wat is je geheime fantasie? 35 Vlamingen reageren eerlijk: “Ik droom van een trio met zijn beste vriend”

Over welke fantasie durfde je nog niet te praten, zelfs niet met je partner? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 40.600 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Ik wil haar eens op mij laten squirten. Maar dat zal haar ding niet zijn.”

Lessen voor thuis: “Mannen ervaren vooral schaamte hierover”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze keer? Er zijn nog wel wat seksuele taboes. Verlangens die we niet luidop durven zeggen, zelfs niet tegen de partner.

Uwe somt meteen een aantal voorbeelden op: “Deelnemen aan een orgie, elektrostimulatie tijdens seks (met speeltjes een lichaam stroomstootjes geven, red.), zelf een pornofilm maken, een escort boeken, plasseks, ... Wat me opvalt, is dat vrouwen het nog steeds lastig vinden om te praten over ál hun fantasieën. Zoals naar een parenclub gaan, bijvoorbeeld. Dat komt omdat er lange tijd, en nog steeds, werd neergekeken op vrouwen die open hun seksualiteit willen beleven.”

Mensen zijn bang dat de partner hen anders zal bekijken of zal zeggen: ‘Bah, dat vind ik vies’. Uwe Porters

“Mannen ervaren dan weer vooral schaamte als het gaat over orale en anale seks. Ze durven bijvoorbeeld niet toe te geven dat ze anaal bevredigd of gepenetreerd willen worden.”

Toch moedigt Uwe mensen aan om te praten over hun geheime fantasieën. “Mensen durven het gesprek niet open te trekken. Ze zijn bang dat de partner hen anders zal bekijken of zal zeggen: ‘Bah, dat vind ik vies’. Dus wat doen ze? Ze verstoppen een stukje van zichzelf omdat ze denken dat de ander het zal afkeuren, en dat is heel spijtig.”

“Jezelf openstellen en praten over je fantasieën kan net verbindend werken”, zegt Uwe. “Het kan zelfs fijne gesprekken opleveren. Wie weet zit je partner met een gelijkaardig verlangen, maar durft hij/zij er niet over te spreken.”

Er zijn veel mensen die sturen: ‘Sinds we ‘Breek de week’ volgen, durven we hier openlijk over praten’. Uwe Porters

“Wel is het belangrijk dat je tijdens het gesprek rekening houdt met de gevoelens van je partner. Wil je eens vrijen met je collega, leg dan ook uit waarom. Is dat puur lichamelijk? Vind je de locatie sexy of het feit dat je betrapt kunt worden? Dan kunnen jullie bekijken hoe jullie als koppel een gelijkaardige context kunnen creëren.”

Nog een tip van Uwe: make it fun. “Hou het gesprek speels. Gebruik bijvoorbeeld iets wat je online tegenkomt als aanleiding en zeg: ‘Schat, kijk eens wat ik nu lees’. Dat werkt laagdrempeliger. Er zijn veel mensen die sturen: ‘Sinds we ‘Breek de week’ volgen, durven we hier openlijk over praten’.”

Natuurlijk kan het dat je partner eerst niet dolenthousiast reageert. “Een heftig of veroordelend antwoord is nooit oké. Maar geef hem of haar wél de ruimte om het gesprek te verwerken. Erna kan je erop terugkomen. En zelfs al geeft je partner een njet, dan is er wel een zaadje gepland. Stel: je partner ziet een orgie niet zitten. Misschien warmt hij later wel op voor het idee en wil hij naar een erotisch feestje of een parenclub gaan. Onthou vooral dat een afwijzing nooit persoonlijk is.”

