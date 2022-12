Wat is een ‘gouden penis’ of ‘spetterseks’? Goedele Liekens somt haar belangrijkste inzichten uit 2022 op

Elke week geeft seksuologe Goedele Liekens in NINA haar ongezouten mening over seks en relaties. En dat leverde het voorbije jaar een héleboel straffe inzichten op. Van tips om te leren squirten tot het genot van ‘spetterseks’ en het bestaan van de ‘gouden penis’: dankzij deze concrete adviezen til je je seksleven in 2023 naar een hoger niveau. “Veel koppels testen een nieuw type seks waardoor al je remmingen wegvallen.”

1. Tips om de g-zone te vinden (én met succes te stimuleren)

“Veel heteromannen vragen me: ‘Kan elke vrouw squirten?’ En: ‘Hoe regel ik dat dan? Waar zit die g-spot precies? En wat doe ik ermee?’ Ach, altijd op zoek naar hoe een vrouw te plezieren, die lieve mannen … Eerst en vooral dit: wég met de g-spot! De naam dan toch. En welkom, g-zone! Want door het ‘spot’ te noemen, lijkt het om een magische knop te gaan. Niet dus. Het is geen spot of plek, maar een heel gebied.” En de seksuologe weet precies hoe je het moet stimuleren voor optimaal genot. “Geen paniek als je dít voelt: wie zich dan durft te laten gaan, krijgt pure geilheid in ruil.”

2. Deze gewoonte moeten partners, en vooral vrouwen, afleren

“In de liefde is het beter om te stoppen met ‘pleasen’. Een gewoonte waar vooral wij, vrouwen, kampioen in zijn. We doen alles eerst voor de kinderen of de partner. Makkelijk: zo blijft de relatie ‘veilig’, en lijken we ‘perfect’. Maar zo verlies je wel jezelf. Voor een gezonde relatie moet je dus dat eeuwige pleasen leren ombuigen naar zeggen - en wéten - wat je wil. Ik geef dus even een handig lijstje mee. Dat ik zelf beter óók nog eens grondig kan nalezen.”

3. Dit is een nieuw type seks waardoor je beter presteert en langer kunt doorgaan

“Voor veel heterokoppels is ‘gewone’ seks niet altijd meer goed genoeg. Sommigen wagen zich aan een trend die overgewaaid komt uit de gayscene: seks onder invloed van harddrugs. Ecstasy, MDMA, ketamine, crystal meth ... Dit zou de opwinding verhogen, de seks intenser maken en je ‘seksprestaties’ verbeteren. Je kan uren doorgaan, zeggen enthousiaste gebruikers, en remmingen vallen weg. Maar anderzijds: denken de koppels wel genoeg na over de gevaren?”

4. Bestaat dat, de ‘gouden penis’?

“Sommige mannen lopen rond met een ‘goudenpenissyndroom’. Ze denken: ‘O, mijn penis is een succeslul’ en doen amper nog moeite om een vrouw te plezieren. Dus ik polste bij mijn vriendinnen: hoe groot, breed, geaderd of gebogen willen ze die genotsknots? Wat blijkt: één type penis scoort goud, keer op keer. Beste mannen, zet je schrap, er is wel degelijk een piemelplafond.”

5. Een pleidooi voor ‘spetterseks’

Seksuologe Goedele Liekens legt in geuren en kleuren uit waarom elk koppel eens ‘spetterseks’ zou moeten proberen, en hoe. “Spetterseks, c’est quoi ça? Dat is seks in de douche. En dat is geweldig. Het begint al met het elkaar traag en speels schuimend inzepen, de warme waterstralen op de huid, twee naakte lichamen tegen elkaar, ... Het is de ideale opstap naar orale seks. En wie wil, kan nog een stap verder gaan! Maar let ook even op, want je bevindt je wel in een oord van gevaar.”

6. Pas op voor de ‘pikstraf’!

“Pikstraf, ken je dat? Je weigert seks om je zin door te drijven of je partner te straffen. Ik snap dat dus niet, dames. Dit is chantage. Passief-agressief, en totaal fout. Je maakt van seks een wapen, als een pistool tegen de slapen van je man: ‘Stout geweest? Geen seks!’ Dat geeft seks een vreselijke connotatie en maakt de kloof tussen je partner en jezelf groter. En wat voor boodschap geef je dan aan je man? Neen, dan bestaat er een véél beter alternatief om met zulke situaties om te gaan.”

7. Dit gaat er om in het hoofd van een vrouw wanneer ze een blowjob geeft

“Beste mannen, niet verder vertellen, maar wij vinden pijpen stiekem ook fantastisch. Fellatio is zoveel meer dan returning the favour. En dat wordt veel te weinig belicht. Je hebt de ultieme controle over zijn plezier. Je kan ermee spelen, hem teasen, elk kreuntje in de gaten houden, voelen hoe hij onbewust zijn grip versterkt of zijn heupen omhoogduwt ... Heerlijk, you’ve got the power! Sommige vrouwen komen zelfs klaar als ze pijpen.”

8. Goedele Liekens ontkracht mythes over squirten en leert hoe het moet

“Over squirten bestaan héél wat misverstanden en mythes. Dus maak je borst maar nat, ik beantwoord al jullie prangende vragen, zoals kunnen alle vrouwen het? Ziet het er echt uit zoals in de pornofilms? En zegt het überhaupt iets over hoe opgewonden de persoon in kwestie is? En jawel: er bestaat een specifieke techniek die kans succes heeft. Je kunt ’m solo uitproberen of met je partner. Zorg vooral eerst dat je al heel erg opgewonden bent.”

9. Waarom het zo belangrijk is dat partners stoppen met liegen tegen elkaar

“Voornemen: we gaan deze week stoppen met liegen! ‘Maar ik lieg niet’, denk je. Ha. We liegen constant, hoor. Van de witte leugentjes, wanneer we niet de volle waarheid zeggen, tot leugens waarin we voorbijgaan aan onze eigen gevoelens of noden. Als jij hem bijvoorbeeld vraagt: ‘Is mijn gat niet te dik in deze rok?’, kun je het dan aan als hij zegt: ‘Lieverd, eigenlijk wel’? Het resultaat van al die kleine en grotere leugens: een partner die je niet zo goed begrijpt als je zou willen en een eeuwige afstand tussen jullie. Daarom daag ik je uit om die gewoonte aan te pakken.”

10. Heterovrouwen hebben de slechtste seks, en dat ligt hiér aan

“Dames, hou u vast. Alle onderzoeken tonen hetzelfde: heterovrouwen hebben de slechtste seks. Homo, bi, lesbisch, heteromannen, … Ze hebben allemaal betere seks. Hoe komt dat toch, die genotskloof, denk ik dan? Ik spreek al zoveel jaren over seks, en nog altijd is het zo triest gesteld? Volgens mij zijn er vier pijnpunten die je als heterovrouw kunt aanpakken: van een jammerlijk stilzwijgen tussen de lakens tot een gebrek aan ‘mindful seksen’. Stop ermee! Hijg je in de plaats naar je lekkere plekje toe. Hijgen is krijgen, dames!”

