Wat is de meest sexy manier om valentijn te vieren? 40 Vlamingen reageren: “Wij twee voor de open haard, let’s go!”

Wat is de meest sexy manier om valentijn te vieren? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 37.700 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit. “Ik wil de hele dag van de wereld afgesloten zijn. Op onze kamer een seks-wishlist maken en afvinken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lessen voor thuis: “Vlamingen geven niet om de commerciële kant”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Deze keer blikt Uwe vooruit naar 14 februari, de Dag van de Liefde. En ze is verrast door de reacties die ze in haar inbox krijgt.

“Eerlijk gezegd had ik verwacht dat veel mensen gingen zeggen: boe! ‘Valentijn is stomme, commerciële onzin. Je moet elke dag van het jaar de liefde vieren.’ Zo zijn er een paar, maar het valt op dat de meesten er wél iets mee doen.”

Quote De valentijns­pe­ri­o­de zijn hoogtijda­gen voor wellness­cen­tra en sauna’s. Uwe Porters

Er passeren een aantal cliché antwoorden, zoals de partner verrassen met bloemen, chocolade of een nieuw lingeriesetje. “Maar over het algemeen merk ik dat Vlamingen niet veel geven om de commerciële kant van het verhaal: het draait voor hen niet om zotte aankopen of rozenblaadjes, kaarsen en pralines. Integendeel, ze gebruiken de feestdag als extra push om tijd te investeren in elkaar.”

Met andere woorden, mensen vieren Valentijnsdag het liefst met banale, alledaagse dingen. “Zoals net dat beetje intenser vrijen. De kinderen naar oma en opa doen, zodat je het huis voor jullie tweetjes hebt. Take-out bestellen en de hele dag in bed liggen. In de ratrace van het leven willen koppels daar graag tijd voor maken, maar het komt er vaak niet van.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een aantal Vlamingen doen hun best om een originele activiteit of attentie te bedenken, merkt Uwe nog. “Het zijn volgens mij hoogtijdagen voor wellnesscentra en sauna’s”, grapt ze. “Andere populaire reacties zijn ‘Caviar de la Nuit’, een luxueus dansfeest met een erotisch kantje, of de taarten van Chez Mariette & Kaart Blanche. Ken je die? Dat zijn lekkere artisanale taarten in vrolijke kleurtjes met een grappige tekst erop, als ‘I’ll be your dessert tonight’.”

Volgens Uwe hebben ook veel singles van zich laten horen. “Ze laten een bad vollopen, trakteren zichzelf op een mooi lingeriesetje of verwennen zichzelf met een seksspeeltje. Dat vind ik fijn. Valentijn is, als je ’t mij vraagt, niet per se een dag om je romantische partner te vieren. Als klein kindje kreeg ik bijvoorbeeld van mijn mama al een roosje cadeau. Het is een dag die draait om de liefde en om iets extra doen voor alle mensen die je graag ziet. Je partner, je familie, je vrienden, maar alsjeblieft ... ook jezelf.”

In ons dossier lees je alle andere artikels uit ‘Breek de week en maak me week’: