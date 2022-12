Wat gebeurt er in je hersenen als je zwanger bent? Onderzoekers: “Eens een mama, altijd een mama”

“Mijn broer is mama's lieveling.” 7 op de 10 ouders hebben een favoriet kind: pedagoog licht valkuilen toe

“Vanaf zijn geboorte was hij mama’s oogappel.” Redactrice Kato groeide op in een warm gezin, maar merkte dat de band tussen haar mama en haar kleine broer specialer was. Zeventig procent van de ouders heeft een favoriet kind, maar slechts een tiende komt daar eerlijk voor uit. “Het is eigen aan de mens om een lievelingskind te hebben”, zegt pedagoog Maud De Buck. Ze legt uit waarom, en welk effect een voorkeurskind heeft op de gezinsdynamiek. “Het favorietje zijn is absoluut geen cadeau.”

