Wat een vrouw eet, beïnvloedt de kwaliteit van haar eicellen. “Vet- en suikerrijk dieet geeft problemen”

OPROEP. NINA zoekt 65-plus­sers die willen praten over hun seksleven

Over seks bestaan nog steeds veel misverstanden. Een van de grootste denkfouten is dat oudere mensen niet meer vrijen. Het vuur is weg, de vlam is gedoofd. Maar het tegenovergestelde is waar: lust gaat niet met pensioen. Uit onderzoek van de Universiteit Luik en Universiteit Gent blijkt dat ongeveer een derde van de 65-plussers nog seksueel actief is.

29 maart