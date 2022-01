Wat een relatietest: Isabelle (29) belandt in de gevangenis, haar partner Jos niet. “We hebben telefoonseks, maar dat is niet hetzelfde”

‘Squid Ga­me’-actrice schrijft geschiede­nis als eerste Koreaanse vrouw op de cover van Vogue

Voor HoYeon Jung was 2021 een jaar om nooit meer te vergeten. Ze kroop in de rol van speler nummer 067 in de Netflix-serie ‘Squid Game’ en werd plotsklaps wereldberoemd. Het nieuwe jaar start ze óók met een mijlpaal: ze schittert op de cover van de Amerikaanse Vogue. Daarmee heeft ze een primeur beet, want nog nooit eerder in de geschiedenis van het blad was er al eens een Koreaanse te zien op de cover.

7 januari