Wat een bevalling. “Ik kroop van het toilet naar de gang. Opeens was ons dochtertje daar”

“Op de autosnelweg kon ik alleen maar denken: het moet nú, maar hoe ga ik dat in godsnaam doen? Mijn lijf gierde van de adrenaline.” Ans werd mama van dochtertje Pia op de parking van een speelgoedwinkel. Ook mama’s Liesbeth en Kateryna bevielen onverwachts op zo'n halfuur tijd, en niet in een zacht bed. Hun unieke bevallingsverhalen bezorgen je rillingen op het lijf — al kijken ze er alle drie met een goed gevoel op terug.

Waar ben jij bevallen of geboren? Bij de meesten is dat antwoord simpel: in het ziekenhuis. Toch bevallen er soms vrouwen op de meeste gekke plekken. Zo bracht deze week een zwangere vrouw een dochtertje ter wereld midden in de Parijse avondspits, in haar auto op de Place de la Concorde, het grootste plein van de hoofdstad. Een verhaal waar Ans, Liesbeth en Kateryna zich in herkennen.

Ans De Bruyn (36) beviel van dochtertje Pia (3) op de parking van de Fun

Volledig scherm © rv

Ans is mama van vier kindjes. Haar jongste dochter Pia op de wereld zetten was een heuse klus. Tussen het breken van haar vliezen en de bevalling zelf zat nog geen halfuur. “Ik was in de voormiddag nog op controle bij de gynaecoloog”, vertelt Ans. “Hij dacht dat ik ten vroegste dat weekend zou bevallen.”

Het draait anders uit, want Ans bevalt al om half tien die avond. Thuis waren opeens haar vliezen gebroken, waarna ze met haar man richting ziekenhuis reed. Maar daar raakten ze niet meer. “Ik voelde onderweg dat ik echt nú moest bevallen.” Dus dat doet ze, in haar auto, op de verlaten parking van speelgoedwinkel Fun. Enorme ‘fun’ was dat niet. “Mijn telefoon was zelfs plat”, zegt Ans. “Uiteindelijk vonden we de gsm van mijn man ergens op de grond van de auto, maar door de shock wist hij niet meer hoe hij de ambulance moest bellen. (lachje) In de koffer lag gelukkig een handdoek. Ik vroeg hem die te nemen, maar opnieuw: hij wist zelfs niet meer waar de koffer was. Hij kon zichzelf echt niet behelpen.”

Quote We konden met het kleine lichtje van de auto niet zien of de navel­streng rond het hoofdje zat. Ans

Uiteindelijk raakt Ans met veel moeite op de achterbank en kunnen zij en haar man de hulpdiensten bellen. “Die vroegen mijn man om na te gaan of de navelstreng van de baby niet rond het hoofdje zat. Maar dat zagen we niet: het was pikdonker in de auto en het kleine lampje binnenin hielp amper. Gelukkig kwam Pia niet veel later opeens heel vlot ter wereld. Ik wikkelde snel mijn sjaal rondom haar, zodat ze het niet kou zou hebben.”

Wanneer de mug er dan eindelijk is, kan Ans hen fier zeggen: “Het kindje is er al.” Elke keer wanneer ze nu voorbij de Fun rijdt, zegt Ans tegen haar dochtertje: “Hier ben jij geboren. Dit is jouw parking.”

Kateryna Blieck (34) beviel van dochtertje Miley (2) op de trap thuis

Volledig scherm © rv

Kateryna beviel in haar eigen huis, volledig onvoorbereid in de gang bovenaan de trap. Ze wilde stiekem graag thuis bevallen, maar het plan was om dat in een geboortehuis te doen. Daar krijg je een eigen verloskundige die je begeleidt tijdens de bevalling, in een huiselijke sfeer. Vijf jaar geleden kreeg Kateryna al een dochtertje in het ziekenhuis. Zij had ruim twintig uur de tijd genomen. Dus dat het de tweede keer zo snel zou gaan, had Kateryna niet verwacht.

“Mijn weeën begonnen rond vijf uur in de ochtend. Ik kon ze toen nog goed opvangen.” Tijd genoeg, denkt Kateryna. Niet dus. In de zetel komen de weeën sneller op. Opeens voelt Kateryna er eentje om de minuut. “Dat geloofde ik niet. Ik voelde mij nog zo goed! Ik zei zelfs tegen mijn man dat hij nog een douche kon nemen. En ik vroeg hem of hij voor mij een bad kon laten vollopen. Ik wilde nog even ontspannen, met kaarsjes.” Maar daarna gaat het snel.

Quote Toen mijn man aan de voordeur stond, voelde ik het hoofdje. Kateryna

“Opeens breekt mijn water”, lacht Kateryna. Op dat moment handelt ze op automatische piloot. “Ik voelde een soort oerkracht. Ik schreeuwde en brulde het onbewust uit en na drie heftige weeën voelde ik de persdrang.” Ondertussen kruipt Kateryna van het toilet naar de gang. “Er flitste nog door mijn hoofd dat ik mijn warm bad nu wel kon vergeten. Gek hè?” De echtgenoot van Kateryna belt vroedvrouw Emma op en vraagt haar om de gaspedaal in te duwen. Ongeveer een halfuur later is ze er. Maar terwijl Kateryna’s man de deur opendoet, is Miley er al bijna.

“Toen mijn man aan de voordeur stond, voelde ik het hoofdje. De opluchting was groot toen ik zag dat Emma er was. Ik hoor haar nog roepen: ‘oké, doe maar!’ Ik maakte me op voor nog een laatste wee. En toen was ons dochtertje er.” Het oudste dochtertje van Kateryna slaapt ondertussen wonder boven wonder rustig verder. “Zij merkte pas de volgende ochtend dat ze er opeens een zusje bij had.”

“Ik ben blij met hoe het is gelopen”, besluit Kateryna. “Ik heb ook zelf mijn navelstreng doorgeknipt. Zoiets wilde ik altijd al doen.”

Liesbeth Verhoeven (36) beviel van dochtertje Fran (2) langs de Zoetweiweg in Putte

Volledig scherm © rv

Langs de kant van de weg op de passagiersstoel bevallen: ook Liesbeth deed dat. Putje winter was het. Maar ze vertelt erover alsof het de normaalste zaak is. “Dat komt omdat ik alles in een waas beleefd heb. Ik kan moeilijk vatten hoe het allemaal exact gebeurd is.”

Om vier uur ’s nachts krijgt Liesbeth thuis krampen. Om vijf uur breekt haar water, en dan loopt het als een trein. “Mijn man sprong nog onder de douche, want het leek erop dat we nog tijd hadden.” Toch, op dat moment kan Liesbeth amper nog stappen. Ze bellen hun ouders op, maar wachten kan niet. “Mijn oudste dochter lag boven te slapen, maar we moesten vertrekken of we zouden het niet halen. Dat voelde ik.”

Quote In de auto belden we de hulpdien­sten, maar ik gilde zo hard dat ze me niet begrepen. Liesbeth

Liesbeths gevoel zit juist. “Zodra ik in de auto op de passagiersstoel zat, had ik door dat het ziekenhuis te veraf was. We belden de hulpdiensten, maar ik gilde zo hard dat ze me niet begrepen. Het was zo hectisch. Ik voelde snel eens beneden en kijk: daar zat haar hoofdje al.” Het flitst nog door Liesbeths hoofd dat ze nu geen epidurale kan krijgen, zoals bij haar eerste kindje.

Het duurt nog een kwartier tot de ambulance er is, maar Liesbeth kan niet wachten. Aan de kant van de Zoetweiweg in Putte bevalt ze. “Mijn man zat eerst naast me, maar moest snel onze auto uitspringen toen Fran ter wereld kwam. Hij was net op tijd om haar op te vangen. Anders had ze op de koude grond gelegen.” Wanneer de ambulance er is, knipt de mugarts de navelstreng door. “Ik moest mee naar het ziekenhuis op een brancard, de placenta zat nog in mij. Fran was mee, in mijn armen. Ik heb nog altijd spijt dat ik geen foto heb van toen in de auto, maar daar ben je niet mee bezig. We hebben zelfs niet op de klok gekeken. Ik gok dat Fran er om twintig voor zes was.”

Wat Liesbeth wel zeker weet, is dat ze uiteindelijk liever op deze manier bevalt dan 24 uur lang weeën te hebben. “Op een halfuur was Fran er. Je gaat van niets naar alles. Dat is intens, maar eigenlijk ging het heel vlot.”

