Wat doet het met je als je een zwangerschap verliest? Experts: “Veel vrouwen zetten een timer op hun rouw”

Doormaak(te) jij, net als Julie Van den Steen, een zwangerschapsverlies? Ongeloof, woede, verdriet, schuldgevoel: weet dat wat je ook voelt, terecht is. Een vroedvrouw en rouwconsulente vertellen over de psychologische impact van het verlies van een ongeboren kind en hoe je die opvangt. “In een vroeg stadium doet het niet per se minder pijn. Hoe hard het verdriet bij een vrouw binnenkomt, hangt vooral híérvan af.”

Een op de zes vrouwen ervaart een verlies tijdens de zwangerschap, en toch blijft het onderwerp taboe. Dat wil NINA samen met Julie Van den Steen veranderen. In dit dossier lees je alles over de alarmsignalen van je lichaam, hoe je als buitenstaander kunt helpen en waarom je beter spreekt over verwachtingsverlies in plaats van een miskraam.

“Ik betrap mezelf er soms nog op dat ik miskraam zeg, omdat het zo ingeburgerd is", begint Freya De Rave, die vroedvrouw en perinataal counselor is. “Maar beter zeg je zwangerschapsverlies. Het woord 'miskraam’ legt de nadruk op iets dat mísliep. Terwijl veel vrouwen al denken dat ze iets verkeerd deden en de schuld bij zichzelf leggen. Ze gaan tevergeefs op zoek naar een reden waarom het is fout gelopen. Daarom proberen we die term te vermijden.”

Die schuldgevoelens zijn meteen een eerste probleem dat zwangerschapsverlies psychologisch heel zwaar maakt. Dat erover praten veel vrouwen zeer moeilijk valt, is een tweede. “Ik heb de indruk dat ze het sneller met ons bespreken dan met hun omgeving. Omdat wij expertise hebben.”

Quote Iemand die op vier weken zijn baby verliest kan even aangedaan zijn als een ander na zestien weken, of zelfs meer. Vroedvrouw en perinataal counselor Freya De Rave

Wanneer ligt zwangerschapsverlies het gevoeligst?

“We spreken van een vroeg zwangerschapsverlies tot de termijn van vier maanden, maar zelfs tot de termijn van 22 weken (vijf en een halve maand) spreken we over het spontaan afbreken van de zwangerschap, wat we in de volksmond kennen als miskraam. Hoe moeilijk je het er op welk moment mee hebt, is persoonlijk.”

Veel hangt af van de wensen, verwachtingen en vooruitzichten die de mama in spe al gemaakt had. Wie al veel plannen gemaakt had, kan meer tijd nodig hebben om het te verwerken. “Hoe ver had je de toekomst al gepland? Had je bijvoorbeeld een bepaalde reis geboekt met het idee daar met een bolle buik rond te lopen? Dan kan het emotioneel heel zwaar zijn om later zonder baby op die reis te zijn. Iemand die op vier weken zijn baby verliest kan dus even aangedaan zijn als een ander na zestien weken, of zelfs meer.”

Quote De ene hangt haar zwanger­schaps­ver­lies niet graag aan de grote klok. Voor de ander is het juist een opluchting om er met velen over te kunnen praten. Vroedvrouw en perinataal counselor Freya De Rave

Wel is er vanuit de maatschappij meer begrip voor verlies bij een voldragen zwangerschap dan wanneer het nog pril is. “Ongeacht hoe de vrouw zich voelt. Dat merk je heel erg.” Maar hoe weet je of iemand er überhaupt over wil praten? “De ene vrouw hangt haar zwangerschapsverlies niet graag aan de grote klok, maar voor de ander is het juist een opluchting om er met velen over te kunnen praten.”

Eén belangrijk advies voor wie rouwt

Kortom: een pasklaar advies voor rouwende vrouwen of hun omgeving, is er niet. Dat merkt ook Lore Van de Weyer, een van de eerste perinatale rouwconsulenten van ons land. Aangezien ze zelf twee miskramen had voor ze van haar tweeling beviel, ligt dit onderwerp haar nauw aan het hart. “Het is nu negen jaar geleden en dat verdriet kan mij soms nóg overvallen. Als ik naar een serie kijk, een liedje hoor of als iemand mij iets vertelt. Op rouwen staat geen timer.”

Quote Je hoéft je niet schuldig te voelen als je nog niet klaar bent voor een familie­feest waar kinderen gaan zijn. Rouwconsulent Lore Van de Weyer

Ook is er geen standaard manier om te rouwen, benadrukt ze. Maar als ze dan toch één advies zou formuleren, is het dit: “Geef jezelf vooral de ruimte om te rouwen. Ga eens na: wat heb jij nodig? Je mág tegen vriendinnen zeggen dat je nood hebt aan een babbel, ook al zijn er al een paar weken of maanden gepasseerd. Je mág het aangeven als je nog niet klaar bent om terug te gaan werken of een dagje wil thuisblijven omdat het even niet gaat. Je hóéft je niet schuldig te voelen als je nog niet klaar bent voor de babyborrel van een vriendin of een familiefeest waar kinderen zijn. Durf te vertragen en durf te benoemen wanneer het te snel gaat.”

Volledig scherm Lore Van de Weyer. © JV Photography

Ook belangrijk: leg de lat niet te hoog. “Ik merk in de praktijk dat het iets is wat veel jonge vrouwen doen. Ze verwachten zo veel van zichzelf. Ze voelen druk van buitenaf om verder gaan, terwijl ze dat nog niet willen of er nog niet klaar voor zijn. Hun zwangerschapsverlies is nog niet zo lang geleden, maar toch gaan ze weer werken of sporten. Je mag geen tijdslimiet zetten op het verwerken van een afgebroken zwangerschap, maar om de een of andere reden doen vrouwen dat toch. Ze zeggen me: ik zit er nóg mee. Er is geen klok die bepaalt hoe lang dat mag.”

Mannen en vrouwen rouwen anders

“Omdat een mannelijke partner het kind zelf niet gedragen heeft, weet hij zich soms geen houding aan te meten. Terwijl hij heel veel kan betekenen in het rouwproces. Bovendien is er in de praktijk héél veel miscommunicatie. De man staat bijvoorbeeld op en voelt: vandaag gaat het niet. Terwijl zijn vrouw die dag net content opstaat. Dus hij denkt: ik zwijg dan maar. Waardoor de vrouw denkt: hij zit er niet zo mee. Durf dus te communiceren.”

Quote Zeg niet: volgende keer beter, je bent nog jong. Hoe goed het ook bedoeld is, de meeste vrouwen hebben er geen boodschap aan. Vroedvrouw Freya

“Daar komt nog eens bij dat mannen anders rouwen dan vrouwen, waardoor het soms lijkt alsof ze er minder mee bezig zijn. Ze rouwen actiever, handelen minder vanuit hun buikgevoel en zijn eerder praktisch. Ze speculeren over een aandenken dat ze zelf kunnen maken of een gedenkplaatsje, een boom die ze kunnen planten, ... Ik merk dat veel mannen daar echt iets aan hebben.”

Freya heeft nog een laatste tip voor de omgeving van vrouwen met zwangerschapsverlies. “Als vrouwen hun verhaal willen doen, laat ze dat dan doen. Ga het onderwerp zeker niet uit de weg, maar let tegelijk op met het geven van ongewenst advies. Vrouwen die in een moeilijk fertiliteitstraject zitten, krijgen bijvoorbeeld vaak te horen dat ze gewoon op vakantie moeten gaan, zich gewoon moeten ontspannen en dat het hen dan de volgende keer wel zal lukken. Of ze krijgen te horen: ‘Volgende keer beter, je bent nog jong’. Hoe goed het ook bedoeld is, de meeste vrouwen hebben er geen boodschap aan.”

Heb jij ook een #ikben1op6-verhaal? Maakte jij ook een verwachtingsverlies mee? Je bent absoluut niet alleen. En samen willen we ervoor zorgen dat mensen die hetzelfde doormaken, zich vanaf nu mínder alleen voelen. We horen daarom graag je verhaal. Bezorg het ons via stephanie.verzelen@dpgmedia.be.

