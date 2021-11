Wat doe je met kleren die je niet meer wil? 4 simpelere en leuke alternatieven voor Vinted

Herfst is het moment bij uitstek om grote kuis te doen in je kleerkast. Maar wat met de stapel kleren die weg mag? Je kan terecht op een platform als Vinted... maar al die foto’s maken, vragen van potentiële kopers beantwoorden en pakketjes verzenden is een tijdrovend karwei. We zochten uit welke andere opties er bestaan, die simpel, snel en goed voor de planeet én je portefeuille zijn.

Veel mensen shoppen graag. Sommigen onder ons zelfs heel graag. Maar wanneer onze kast plots uitpuilt, moeten we al onze moed bij elkaar rapen om te selecteren wat weg mag. Wanneer dat klusje eindelijk geklaard is, staan we te kijken op een berg met kleren. Wat doen we daar in godsnaam mee?

In de vuilnisbak gooien is zonde, dat ligt voor de hand. Beter maak je iemand anders gelukkig met kleding die te klein is of niet meer bij jouw stijl past. Zo draag je ook bij aan een beter milieu. Wij gingen op zoek naar de beste manieren om al die hokjes af te vinken.

Tijdverlies

Vinted is een heerlijke uitvinding, geen twijfel mogelijk. Maar het is bijna een fulltime job om je account te runnen. Het begint bij een uitgebreide fotoshoot in de slaapkamer. Dat is voor velen al a waste of time. Daarbovenop is het vaak weken wachten tot iemand toehapt op dat leuke truitje waar je maar enkele euro’s voor vraagt. Laten we eerlijk zijn: ook al lijkt het zo, Vinted is niet voor iedereen weggelegd.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Getty

Een tweede leven

Tweehandswinkels: niet iedereen is er even vertrouwd mee, maar ze zijn goed voor de portemonnee en voor de planeet. Je kleren een tweede leven geven verkleint immers je ecologische voetafdruk. Wij raden aan eens binnen te springen bij een tweedehandswinkel in je buurt om te kijken welke services zij aanbieden.

Zo is Deux mains in Kalmthout een tweedehandswinkel waar je oude kleren kan binnenbrengen en een deeltje van de winst opstrijkt. Zaakvoerster Niki De Wilde vertelt hoe dat in z’n werk gaat: “Je bent welkom met je kleren die je niet meer draagt, maar het moeten uiteraard stuks zijn in een verkoopbare staat.” Niki kijkt elk item daarna keurig na en maakt een lijstje met de items die ze kan verkopen. Als klant krijg je een dubbeltje van die lijst mee. “Zo weten we wat er allemaal in de winkel hangt. Wordt er een item van jouw verkocht? Dan krijg jij 40 procent van de verkoopprijs. Je kan die winst dan uitgeven in de winkel zelf of het cash komen afhalen”, legt Niki uit.

Quote Wanneer iemand een vintage handtas van Chanel binnen­brengt, gaat het grootste deel van de verkoop­prijs uiteraard naar de klant. Niki De Wilde

Bij Niki vind je kleding en accessoires van elke prijscategorie. Zo hangen stuks van H&M en Bershka tussen designeritems van Prada en Chanel. “Voor die dure items geldt een ander principe. Wanneer iemand een vintage handtas van Chanel bij ons wil verkopen, gaat het grootste deel van de verkoopprijs naar de klant. We gaan dan eerder voor een 80-20-verdeling. Anders zou niemand zulke handtassen afgeven, hé”, verduidelijkt Niki.

Natuurlijk kan ook niet alles voor eeuwig blijven hangen in Deux Mains. “Als een seizoen afgelopen is, kan je de kleren die niet verkocht werden, opnieuw komen ophalen. Wanneer klanten de kleding niet meer willen ophalen, schenk ik ze aan een goed doel hier in Kalmthout.”

De meeste tweehandswinkels gaan zoals Deux Mains te werk en hanteren een 40-60-principe, maar informeer even bij een zaak in je buurt over de voordelen.

De planeet dankt u

Bij sommige grote ketens, H&M en & Other Stories bijvoorbeeld, kan je ook oude kleding afgeven bij hun recyclagepunt. Alle merken zijn welkom; je hoeft je dus niet te beperken tot kleding van de keten zelf. Ook gescheurd beddengoed, handdoeken en T-shirts met gaten in worden meestal met open armen ontvangen. Al die eenzame sokken die je bewaard hebt, kunnen dus ook een nieuw leven starten. In ruil krijg je vaak een bon: bij H&M eentje die goed is voor 15 procent korting op je volgende aankoop, bij & Other Stories eentje van 10 procent.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © REUTERS

Verkopen zonder tijdrovende fotoshoot

Ook Zalando’s Pre-Owned-platform kan je nieuwe beste vriend worden. Je hoeft zelf geen fotoshoot in je slaapkamer te houden, want dat neemt het platform volledig op zich. Via het Pre-Owned platform kan je rechtstreeks items die je kocht op Zalando terugverkopen aan hen. Meteen krijg je de waarde van je artikel te zien. Maar ook andere items die je een tweede leven wil schenken, kan je aan hen voorstellen.

Daarna is het erg simpel: je stuurt maximum twintig artikelen op, wacht even tot de kwaliteit ervan nagekeken is en krijgt dan een tegoedbon van Zalando doorgestuurd. Werden je stuks geweigerd? Dan stuurt Zalando die kosteloos naar je terug of je kan ervoor kiezen om ze te doneren aan het Rode Kruis of WeForest.

(Lees verder onder de video.)

Niet alleen het Pre-Owned-platform van Zalando neemt alle taken van verkoop op zich, ook het Zweedse Sellpy helpt je bij het verkopen van de kleding die je niet meer draagt. Om de kleding op te sturen, bestel je vooraf een gerecyclede Sellpy-tas voor 1,95 euro en vul je hem met de items die je wil verkopen. Je kan de zak vervolgens gratis opsturen naar het platform, waar ze de items dan eerst goed controleren op kwaliteit. Zij nemen de foto’s voor hun rekening in een professionele studio en stellen dan een verkoopprijs voor. Als verkoper krijg je daar 40 procent van. Bracht je een item binnen dat duurder is dan 50 euro, dan krijg je zelfs 90 procent van de verkoopprijs. Is je stuk minder waard dan vijf euro? Dan wordt dat item gedoneerd of gerecycleerd.

Rommelmarkt is geen rommelverkoop

Je kleding verkopen in je eigen kleine winkeltje? Dat vinden we van jongs af aan leuk. Een rommelmarkt is daar de perfecte plek voor. Je betaalt een kleine bijdrage voor je stand en je bent vertrokken. Je vult wat rekken op met kleding, etaleert wat handtassen, schoenen of juwelen op een tafeltje en je hebt je eigen winkeltje. Die stapel kleding wegwerken, een gezellige babbel voeren met potentiële kopers én er nog wat aan verdienen? Win-win-win.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Getty Images

Wil je meteen aan de slag gaan? Op 11 november kan je op het Theaterplein in Antwerpen leuke spulletjes kopen of uiteraard je eigen spullen verkopen als standhouder. Meer info voor de rommelmarkt vind je hier.

In heel Vlaanderen vinden uiteraard zulke rommelmarkten plaats waar je je oude spullen kwijt kan. Op deze website vind je een groot overzicht en kan je filteren op data en provincie. Het is maar een kwestie van uitkiezen om die grote stapel kleding weg te werken.

Lees ook: